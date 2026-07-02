Tunisie: La STB première banque publique au pays certifiée AML 30001

La Société Tunisienne de Banque (STB) a été officiellement honorée lors d'une cérémonie organisée à Euronext Paris, haut lieu de la finance internationale, à l'occasion de l'obtention de la certification AML 30001, référence mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

Cette distinction internationale, délivrée à l'issue d'un audit rigoureux réalisé par un organisme certificateur accrédité (COFICERT), atteste de la conformité du dispositif de sécurité financière de la STB aux meilleures pratiques et standards internationaux en matière de conformité et de gestion des risques financiers.

Cette certification est l'aboutissement d'un vaste programme de transformation engagé depuis plus de trois ans par la banque. Cette démarche stratégique a mobilisé l'ensemble des acteurs concernés autour d'un objectif commun : renforcer durablement la transparence et l'intégrité des transactions financières, un enjeu fondamental pour une banque publique, nationale et responsable, pleinement engagée dans sa mission de soutien à l'économie et de préservation de la confiance du public.

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Au cours de cette période, la STB a entrepris d'importants chantiers visant à : consolider son dispositif de sécurité financière, renforcer sa gouvernance et ses mécanismes de contrôle, moderniser ses outils de prévention et de détection des risques et développer une culture de conformité à tous les niveaux de l'organisation.

À travers cette reconnaissance internationale, la STB réaffirme son engagement constant en faveur de la transparence, de l'éthique, de l'intégrité et de l'excellence opérationnelle. Elle confirme également sa volonté de se conformer aux standards internationaux les plus exigeants, tout en renforçant la confiance de ses clients, partenaires, investisseurs et autorités de supervision.

L'obtention de la certification AML 30001 constitue une étape stratégique majeure dans la trajectoire de modernisation de la STB. Elle positionne la Banque parmi les institutions financières les plus engagées dans la lutte contre la criminalité financière et illustre sa détermination à promouvoir les meilleures pratiques de conformité au service d'un système financier plus sûr, plus transparent et plus résilient.