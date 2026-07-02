Tunisie: Secousse sismique de 4,2 à Zarzis - Faut-il s'inquiéter ?

La secousse sismique de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter, enregistrée mercredi dans la région de Zarzis (gouvernorat de Médenine), est classée parmi les séismes de faible à moyenne intensité et ne présente aucun danger, a affirmé le professeur d'enseignement supérieur en géologie et docteur d'État en sciences de la Terre et de l'environnement, Chokri Aïch.

Intervenant sur Diwan FM, le spécialiste a indiqué que la région de Zarzis ne fait pas partie des zones à forte activité sismique. Il a expliqué que les secousses enregistrées récemment dans plusieurs régions de la Tunisie constituent un phénomène naturel de libération progressive de l'énergie accumulée dans la croûte terrestre, ce qui contribue à limiter le risque de séismes de plus forte intensité.

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que ses stations de surveillance sismique ont enregistré, mercredi 1er juillet à 14h41 (heure locale), une secousse tellurique d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter.

Selon les premières analyses de l'INM, l'épicentre du séisme a été localisé à 33,46 degrés de latitude nord et 10,88 degrés de longitude est, dans la région de Zarzis, au gouvernorat de Médenine.