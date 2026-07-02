Tunisie: Secousse sismique de 4,2 à Zarzis - Faut-il s'inquiéter ?

1 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

La secousse sismique de magnitude 4,2 sur l'échelle de Richter, enregistrée mercredi dans la région de Zarzis (gouvernorat de Médenine), est classée parmi les séismes de faible à moyenne intensité et ne présente aucun danger, a affirmé le professeur d'enseignement supérieur en géologie et docteur d'État en sciences de la Terre et de l'environnement, Chokri Aïch.

Intervenant sur Diwan FM, le spécialiste a indiqué que la région de Zarzis ne fait pas partie des zones à forte activité sismique. Il a expliqué que les secousses enregistrées récemment dans plusieurs régions de la Tunisie constituent un phénomène naturel de libération progressive de l'énergie accumulée dans la croûte terrestre, ce qui contribue à limiter le risque de séismes de plus forte intensité.

L'Institut national de la météorologie (INM) a annoncé que ses stations de surveillance sismique ont enregistré, mercredi 1er juillet à 14h41 (heure locale), une secousse tellurique d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter.

Selon les premières analyses de l'INM, l'épicentre du séisme a été localisé à 33,46 degrés de latitude nord et 10,88 degrés de longitude est, dans la région de Zarzis, au gouvernorat de Médenine.

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