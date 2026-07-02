Belges et Sénégalais se croisent ce soir pour une affiche inédite.

La Belgique et le Sénégal s'affrontent en seizièmes de finale, ce soir à Seattle. En amont, si les Belges ont achevé la phase de groupe en tête, le Sénégal s'est qualifié de justesse en se classant parmi les meilleurs troisièmes. Cependant, au Lumen Field de Seattle, les Diables Rouges de Rudi Garcia auront fort à faire face aux Lions de la Teranga de Pape Thiaw, une équipe qui performe en attaque, mais qui montre des signes de fébrilité en défense.

De Bruyne-Mané : qui remportera le duel ?

Pour ce tout premier affrontement de l'histoire entre ces deux nations, la Belgique évoluera en 4-3-3 avec Thibaut Courtois dans les bois, une défense à quatre avec Timothy Castagne, Nathan Ngoy, Brandon Mechele et Maxim De Cuyper. Un trident du milieu formé par Hans Vanaken, Kevin De Bruyne et Youri Tielemans.

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Et enfin, une attaque à trois têtes avec Jérémy Doku, Charles De Ketelaere et Leandro Trossard. Le onze sénégalais se produira aussi via un plan de jeu en 4-3-3 avec le gardien Mory Diaw, les défenseurs Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, El Hadji Malick Diouf. Un entrejeu composé de Gana Gueye, Lamine Camara et Pape Gueye, alors que sur le front, Ismaila Sarr, Iliman Ndiaye et Sadio Mané tenteront de surprendre l'arrière-garde belge.

Ce soir, l'on s'attend à une rencontre spectaculaire, sachant que les deux équipes disposent d'un jeu résolument porté vers l'attaque. Attention à la marche cependant, car c'est en défense que le sort du match pourrait être scellé...