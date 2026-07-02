Maroc: Réforme du barreau - La FDT bouscule le débat sur l'accès à la profession d'avocat

Saisi par la Fédération démocratique du travail (FDT), le Conseil de la concurrence recommande une refonte des conditions d'accès à la profession d'avocat. Son avis, rendu le 30 juin 2026, dépasse largement le débat corporatiste et ouvre une réflexion plus large sur la concurrence, le renouvellement des professions réglementées et la modernisation de la justice marocaine.

L'accès à la profession d'avocat au Maroc pourrait connaître une évolution majeure. Dans un avis rendu public le 30 juin 2026, le Conseil de la concurrence recommande une série de réformes touchant aux modalités d'accès, aux critères d'admission et aux parcours professionnels des futurs avocats. Sollicité officiellement par la Fédération démocratique du travail (FDT), cet avis intervient dans le cadre de l'examen du projet de loi n°66.23 relatif à la profession.

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Au-delà des seules dispositions techniques, le document propose une lecture économique et institutionnelle du fonctionnement du marché des services juridiques. Il s'inscrit dans une tendance observée dans plusieurs pays où les professions réglementées sont progressivement soumises à des exigences accrues d'ouverture, de concurrence et d'adaptation aux mutations économiques.

Une initiative syndicale qui déplace le débat

L'originalité de cette séquence institutionnelle réside dans le rôle joué par la Fédération démocratique du travail. Plutôt que de limiter son intervention à une position politique ou revendicative, la centrale syndicale a choisi de solliciter l'expertise du Conseil de la concurrence afin d'évaluer les effets du projet de loi sur le fonctionnement du marché des services juridiques.

Cette démarche illustre une évolution des modes d'action des organisations syndicales. Elle traduit une volonté d'inscrire le débat dans le cadre des institutions prévues par la Constitution de 2011, qui reconnaît aux autorités indépendantes un rôle consultatif dans l'élaboration des politiques publiques.

En saisissant le Conseil, la FDT contribue également à élargir le périmètre de la réforme. La question de l'accès à la profession d'avocat ne relève plus uniquement du ministère de la Justice ou des instances professionnelles ; elle devient un sujet associant partenaires sociaux, autorité de concurrence, gouvernement et Parlement autour d'une interrogation commune : comment concilier protection de la profession, efficacité économique et intérêt général ?

Une profession appelée à s'ouvrir

Le Conseil de la concurrence considère que plusieurs dispositions actuellement envisagées méritent d'être révisées afin de favoriser une concurrence plus dynamique tout en préservant les exigences de qualité propres à la profession.

Parmi les recommandations les plus marquantes figure la suppression de la limite d'âge de 45 ans pour accéder à la profession. Selon le Conseil, cette restriction ne se justifie plus au regard des expériences européennes et constitue un frein à l'intégration de juristes expérimentés issus d'autres secteurs.

Le Conseil recommande également de remplacer le concours organisé tous les trois ans par une organisation annuelle. Une telle évolution permettrait d'améliorer la prévisibilité des recrutements, de mieux répondre aux besoins du marché et d'éviter les effets de saturation provoqués par un système trop espacé dans le temps.

Valoriser les parcours professionnels

L'avis défend également une conception plus ouverte des carrières juridiques. Il propose de faciliter l'intégration de professionnels disposant déjà d'une expérience significative dans d'autres domaines du droit : juristes d'administration, fonctionnaires, cadres d'institutions publiques ou spécialistes du droit fiscal, administratif ou international.

Cette orientation rompt avec une vision traditionnelle reposant exclusivement sur le parcours classique du jeune diplômé effectuant son stage d'avocat. Elle reconnaît que les compétences acquises dans d'autres institutions peuvent constituer un enrichissement pour le barreau et répondre à la complexification croissante des contentieux contemporains.

Le Conseil suggère néanmoins que cette ouverture reste encadrée par une évaluation des compétences et le respect des principes fondamentaux d'indépendance de la profession.

Une réforme inspirée des expériences internationales

Le document mobilise à plusieurs reprises les exemples français, allemand ou italien afin de justifier certaines propositions. Cette référence au droit comparé témoigne d'une volonté d'inscrire la réforme marocaine dans les standards internationaux de modernisation des professions réglementées.

Le Conseil souligne toutefois que ces modèles ne peuvent être transposés mécaniquement. Les systèmes universitaires, judiciaires et professionnels diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre. Toute réforme doit donc tenir compte des spécificités nationales, notamment du nombre de diplômés, de l'organisation des barreaux et des besoins réels du marché juridique marocain.

Entre ouverture et équilibre

L'avis insiste sur la nécessité de préserver un équilibre délicat. L'ouverture de la profession ne doit pas fragiliser les jeunes diplômés ni compromettre le renouvellement générationnel.

Le Conseil reconnaît que la suppression de certaines barrières d'accès pourrait accroître la concurrence entre nouveaux entrants et juristes expérimentés issus d'autres secteurs. Le succès de la réforme dépendra donc de la capacité des pouvoirs publics à accompagner cette ouverture par une politique cohérente de formation, de régulation et de maintien de la qualité des prestations juridiques.

Le Conseil de la concurrence, nouvel acteur des professions réglementées

Au-delà de ses recommandations techniques, cet avis révèle l'évolution du rôle du Conseil de la concurrence lui-même.

Longtemps centré sur les pratiques anticoncurrentielles des entreprises, le Conseil intervient désormais dans des secteurs traditionnellement régis par des logiques professionnelles ou administratives. Les professions libérales -- avocats, notaires, experts-comptables ou médecins -- deviennent progressivement des objets d'analyse économique.

Cette évolution traduit une conception plus large de la concurrence, envisagée non comme une remise en cause des garanties professionnelles, mais comme un levier susceptible d'améliorer l'accès aux services, leur qualité et leur efficacité économique.

Une réforme aux enjeux multiples

L'avis rendu à la demande de la FDT ne possède pas de caractère contraignant. Il constitue néanmoins une expertise indépendante susceptible d'alimenter les travaux parlementaires autour du projet de loi n°66.23.

Au fond, le débat dépasse largement les conditions d'accès à une profession. Il interroge la manière dont le Maroc entend adapter ses professions réglementées aux mutations économiques, à la diversification des parcours professionnels et aux exigences contemporaines de concurrence.

Reste désormais au gouvernement et au Parlement à arbitrer entre plusieurs impératifs parfois contradictoires : préserver l'indépendance et la qualité du barreau, favoriser le renouvellement des générations, ouvrir davantage la profession et garantir un meilleur accès des citoyens à des services juridiques performants. L'avis du Conseil de la concurrence apporte des éléments de réflexion importants, mais la traduction législative de ces recommandations déterminera la portée réelle de cette réforme.