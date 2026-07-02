Afrique: Coupe du monde 2026 - Le Ghana se qualifie pour les seizièmes de finale malgré une défaite

Luanda — Le Ghana s'est qualifié pour les seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 malgré une défaite 1-2 face à la Croatie, ce samedi, lors de son troisième match du groupe L disputé à Philadelphie (États-Unis).

Les « Black Stars » ont concédé l'ouverture du score par Petar Sucic à la 31e minute et ont égalisé à la 73e minute grâce à Derrick Luckassen, mais ils n'ont pas réussi à préserver ce résultat, laissant leur adversaire inscrire le but de la victoire dix minutes plus tard (83e minute) par l'intermédiaire de Nikola Vlacic.

Le Ghana a terminé troisième du groupe avec quatre points, se qualifiant parmi les meilleurs troisièmes. En seizièmes de finale, l'équipe ghanéenne affrontera le vainqueur du groupe K un groupe dominé par la Colombie (six points) avant la dernière journée de matchs prévue tôt dimanche matin, suivie du Portugal (4), de la RD Congo (1) et de l'Ouzbékistan (0).

Dans l'autre match du groupe L, l'Angleterre a assumé son statut de favori en battant le Panama 2-0 dans le New Jersey, grâce à des buts de Jude Bellingham (62e minute) et Harry Kane (67e minute).

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L'Angleterre termine cette phase de la compétition en tête du groupe avec sept points -- soit un de plus que la Croatie, deuxième, et affrontera le Sénégal, le Portugal ou la RD Congo au prochain tour.

De son côté, la Croatie affrontera le deuxième du groupe K, une place qui sera déterminée à l'issue des matchs de dimanche matin opposant la Colombie au Portugal, et la RD Congo à l'Ouzbékistan.