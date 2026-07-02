Sénégal: Écosystèmes côtiers - Les députés sensibilisés à l'urgence de créer le Fonds Bleu

La Commission de l'Énergie et des Ressources minérales de l'Assemblée nationale a organisé, ce mercredi, un atelier d'échanges consacré au Fonds Bleu pour la Résilience socio-écologique des communautés côtières au Sénégal, avec pour objectif de renforcer l'implication des parlementaires dans la mise en place de ce mécanisme destiné à soutenir la protection des écosystèmes marins et le développement durable des zones côtières.

La rencontre, tenue dans la salle Marie Joséphine Diallo de l'Assemblée nationale, a été présidée par le président de la Commission, l'honorable député Babacar Ndiaye, en présence du directeur exécutif de Legs-Africa, Elimane Habi Kane, et du représentant de la Fondation Heinrich Böll au Sénégal, Fabian Heppe.

Dans leurs interventions, les différents responsables ont insisté sur les défis croissants auxquels sont confrontés les écosystèmes côtiers, notamment sous l'effet des changements climatiques, de la pression sur les ressources naturelles et de la vulnérabilité des populations vivant de la pêche et des activités maritimes. Ils ont plaidé pour une gouvernance responsable, inclusive et durable des ressources naturelles, considérée comme un levier essentiel pour concilier développement économique et préservation de l'environnement.

L'atelier visait principalement à mieux outiller les députés, en particulier les membres des commissions en charge de la Pêche, des Ressources naturelles, de l'Environnement, des Finances et de l'Énergie, sur les enjeux stratégiques liés à la création du Fonds Bleu.

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À travers cette initiative, les organisateurs entendent favoriser une meilleure appropriation de cet instrument par les parlementaires afin de susciter un engagement politique fort en faveur de son institutionnalisation. Ils espèrent également encourager les initiatives législatives nécessaires à la création et à la mise en oeuvre effective de ce fonds, présenté comme un outil stratégique pour renforcer la résilience socio-écologique des communautés côtières du Sénégal face aux défis environnementaux et climatiques.