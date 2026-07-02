Afrique: Coupe du monde 2026 Belgique/Sénégal à 19 heures - Match de la confirmation

« Nous devions montrer qu'il existe une autre facette du Sénégal." Dixit Pape Alassane Gueye auteur d'un doublé et d'une passe décisive face l'Irak en zone mixte, le 26 juin dernier. Ce soir (13h à Seattle, 22h à Bruxelles, 20h à Dakar) les Lions sont attendus au tournant aux Diables rouges de la Belgique eux aussi contraints de dissiper les doutes après une entrée laborieuse dans la compétition avant d'exploser la Nouvelle-Zélande (5-1) pour s'emparer de la première place de leur groupe. Le stade de Seattle sera le théâtre d'une confrontation entre deux sélections résolues à démontrer que leurs faux pas initiaux ne relevaient que d'un simple un retard à l'allumage.

Faire mieux que 2002 et 2022. Telle est désormais des Lions du Sénégal qui ont validé leur billet pour les 16èmes de finale de la Coupe du monde en sonnant la révolte devant l'Irak (5-0) après deux amères défaites contre la France (3-1) puis contre la Norvège (3-2) durant la phase de poules. Une réaction empreinte de cette grinta qui avait porté les champions d'Afrique des Nations dominée de bout en bout. Revigorés et pleinement retrouvés, les Lions croiseront une sélection belge tout aussi déterminés eux aussi à inscrire enfin leur nom au palmarès du football mondial.

Cette rencontre opposera deux équipes désireuses de prolonger leur lancée et de décrocher une qualification pour les 8èmes de finale, où elles pourraient retrouver le Stade de Seattle pour y affronter à nouveau, les États-Unis, ou la Bosnie-Herzégovine.

Les Diables rouges abordent cette affiche forte de sa première place dans le Groupe G conquise grâce à son large succès face à la Nouvelle-Zélande, synonyme de qualification pour la phase à élimination directe, ue performance qui lui a échappé lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022.

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Le Sénégal, pour sa part, avait compromis ses chances en s'inclinant lors de ses deux précédents matches contre la France (3-1) puis la Norvège (3-2) avant de renverser totalement la situation de manière spectaculaire face à l'Irak, en s'imposant 5-0. Portés par un Pape Alassane Gueye, auteur d'un doublé et d'une passe décisive, Lions du pays de la Téranga ont terminé 3èmes du Groupe I et arraché leur qualification grâce à une différence de buts favorable. (+ 2).

La tâche s'annonce tout sauf aisée pour les hommes de Pape Bouna Thiaw. Les joueurs de Rudi Garcia nourrissent une solide ambition et entendent faire mieux que leur meilleure performance en Coupe du monde, une troisième place obtenue lors du Mondial 2018 en Russie. Pour concrétiser cet objectif, ils pourront compter sur des joueurs de la trempe de Jeremy Doku (Manchester City), Romelu Lukaku (Napoli), Alexis Saelemaekers (AC Milan) et autres Leandro Trossard (Arsenal), sans occulter le Sénégalo-Belge Amadou Onana.

Les Lions ne se présenteront pas en victimes expiatoires. Bien au contraire. Kalidou Koulibaly et ses partenaires ont hâte de prouver que leur statut de meilleure équipe africaine n'est pas usurpé. Mieux, revigorés par leur spectaculaire renaissance, les « Lions » abordent désormais cette Coupe du monde avec des certitudes retrouvées et l'ambition de signer un parcours retentissant, après avoir semblé tout perdre, ils ont su renaître de leurs cendres. Tels des Phénix.