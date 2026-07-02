Congo-Kinshasa: Des mesures renforcées pour stopper la propagation d'Ebola en Ituri

Les autorités provinciales de l'Ituri ont annoncé, dans un arrêté signé le 29 juin 2026, une série de mesures strictes pour freiner la propagation de l'épidémie d'Ebola. Le gouverneur militaire appelle la population à respecter ces dispositions, qui entrent en vigueur immédiatement.

Parmi les principales mesures imposées, l'on relève principalement : Manipulation des corps interdite : aucun corps sans vie ne peut être touché avant l'arrivée des équipes de riposte.

Fermeture des piscines publiques jusqu'à nouvel ordre.

Moto-taxis : port obligatoire d'une combinaison imperméable, d'un masque et d'un casque ; transport limité à un seul passager ; désinfection systématique des clients.

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Taxis et transports en commun : limitation du nombre de passagers et lavage obligatoire des mains avant embarquement.

Rassemblements : autorisés dans les lieux fermés mais limités à 50 personnes, avec respect des mesures barrières.

Surveillance renforcée : la commune de Mongbwalu et le centre commercial de Nia-Nia placés sous haute surveillance sanitaire.

Contrôles aux frontières provinciales : prise de température et lavage systématique des mains pour tous les voyageurs.

Malgré ces mesures, les autorités reconnaissent que leur application reste un défi majeur, dans un contexte où une partie de la population ne respecte pas toujours les consignes. La réussite de la riposte dépendra donc de la discipline communautaire et de la coopération entre habitants et équipes sanitaires.