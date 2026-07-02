Afrique: Mondial 2026 - Les Léopards ont 'manqué d'expériences sur la fin' du match Angleterre - RDC (Desabre)

2 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC ont livré un bon match face aux Three Lions d' Angleterre mercredi 1er juillet à Atlanta (USA) lors de 16es de finale du Mondial 2026. C'est l'analyse que fait leur sélectionneur, Sébastien Desabre.

« On est un peu déçu, parce qu'on y a cru. Je pense qu'aujourd'hui, on a fait un bon match, et à la fin on a concédé des situations...», explique Sébastien Desabre.

Il attribue cette défaite au manque d'expérience des joueurs congolais dans cette compétition planétaire: «C'est le temps de féliciter les joueurs : ils ont pris beaucoup d'expériences sur des compétitions et pour jouer de grandes équipes. Le football du Congo se construit ainsi. On a peut-être manqué d'expériences sur la fin».

En effet, il s'agit de la deuxième participation des fauves congolais à la Coupe du monde FIFA. La première remonte à 1974, au cours de laquelle la RDC n'avait marqué aucun but.

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«C'est l'histoire du football : on apprend et on continue à progresser», a poursuivi le technicien français, estimant que la RDC a proposé ce mercredi un bon football contre l'une de meilleures équipes du monde.

Durant cette campagne, la RDC a fait match nul contre le Portugal (1-1) et concédé une défaite face à la Colombie (0-1). Elle a battu l'Ouzbékistan (3-1), avant de chuté devant l'Angleterre (1-2), tête haute.

Pour Sébastien Desabre, ce qu'on va retenir de la République démocratique du Congo, c'est qu' «il y a des bons joueurs qui jouent dans un état d'esprit irréprochable ».

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