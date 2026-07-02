Angola: Le gouvernement souligne le rôle stratégique des partenariats public-privé

Luanda — Le ministre du Plan, Victor Guilherme, a déclaré mercredi que les partenariats public-privé (PPP) constituent un outil stratégique pour mobiliser les investissements privés, accélérer le développement des infrastructures et alléger la pression sur les ressources publiques.

S'exprimant lors de l'ouverture d'un atelier consacré aux partenariats public-privé, Victor Guilherme a souligné que les besoins d'investissement demeurent élevés dans des secteurs tels que l'énergie, l'eau et l'assainissement, la logistique, les infrastructures industrielles, le tourisme, le développement urbain, la gestion des déchets et les infrastructures sociales.

Selon le ministre, les ressources publiques étant limitées, une participation accrue du secteur privé au financement de projets structurants s'avère nécessaire.

« Les PPP ne sont pas simplement une alternative de financement, mais un instrument de bonne gouvernance économique, permettant d'allier le rôle moteur de l'État à l'efficacité opérationnelle, à l'innovation et à la capacité financière du secteur privé », a-t-il affirmé.

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Il a noté que l'Exécutif renforce le cadre institutionnel de ces partenariats grâce au lancement du Mécanisme de préparation de projets -- conçu pour financer des études techniques, économiques, financières, juridiques, environnementales et sociales -- ainsi qu'à l'approbation du manuel de procédures des PPP, qui vise à harmoniser les processus, clarifier les responsabilités et renforcer la confiance des investisseurs.

Pour le ministre, ces initiatives témoignent du passage de la phase conceptuelle à la mise en oeuvre concrète d'un portefeuille national de projets adaptés à un développement via des partenariats public-privé.

À cette occasion, un appel a été lancé aux ministères et aux organismes publics afin qu'ils recensent les projets susceptibles d'être structurés grâce à des capitaux privés, en soulignant la nécessité de promouvoir une culture de préparation des projets et d'analyse économique rigoureuse.

Selon la source, l'expérience internationale démontre que le succès des PPP repose sur la qualité de la préparation des projets, la mise en place de structures financières solides, une répartition appropriée des risques et un cadre contractuel transparent et prévisible.

Il a également été noté que les banques jouent un rôle de plus en plus important, non seulement en tant que financeurs, mais aussi en tant que partenaires stratégiques dans la structuration des solutions financières et la mobilisation des investissements à long terme.

Dans ce contexte, l'engagement de Standard Bank Angola à soutenir la préparation et la structuration des projets prioritaires a été salué.

Cet événement a été organisé par le ministère du Plan en partenariat avec Standard Bank Angola, l'ambassade du Royaume-Uni et DLA Piper.