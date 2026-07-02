Angola: L'impression de la carte d'identité nationale s'étend désormais à toutes les provinces

1 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ART/LUZ

Luanda — Le ministre de la Justice et des Droits de l'homme, Marcy Lopes, a annoncé mercredi à Luanda que la carte d'identité nationale (BI) est désormais imprimée dans toutes les provinces de l'Angola, dans le cadre du plan visant à généraliser l'accès à ce document.

Le ministre a fait cette annonce lors de sa participation au forum « Café CIPRA », organisé sous le thème « Généralisation de la carte d'identité nationale et garantie des droits de l'homme ».

Selon Marcy Lopes, l'Exécutif a étendu la capacité de délivrance du document à toutes les provinces après avoir mis fin à la centralisation de l'impression à Luanda.

Il a précisé que des centres d'impression ont été mis en place dans les chefs-lieux des 21 provinces angolaises, Luanda comptant à elle seule cinq de centres.

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Le ministre a ajouté que l'Exécutif s'apprête à renforcer la capacité de délivrance dans les provinces en installant deux à trois imprimantes dans chacune d'elles, en fonction de la taille de la population et des besoins locaux.

Il a expliqué que le processus de généralisation se déroule en trois phases. La première phase vise à délivrer la carte d'identité nationale aux citoyens qui ne possèdent pas encore ce document.

La deuxième phase porte sur la délivrance de la carte d'identité à la naissance -- directement dans les maternités et les hôpitaux dotés de services d'état civil -- permettant ainsi à l'enfant de quitter l'établissement de santé déjà identifié. La troisième phase vise à remplacer les documents anciens ou détériorés.

Le ministre a également indiqué que des unités mobiles équipées de systèmes d'impression se rendraient dans les zones les plus reculées du pays -- en coordination avec le ministère de l'Administration du territoire -- afin de garantir l'accès à la carte d'identité pour les populations vivant dans des localités dépourvues de services judiciaires permanents.

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