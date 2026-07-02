Angola: Le pays vise de nouvelles réserves dans sa stratégie d'hydrocarbures 2025-2050

Luanda — La stratégie de l'Angola en matière d'hydrocarbures pour le segment Upstream (2025-2050) garantit la pérennité de l'industrie pour les décennies à venir, en mettant l'accent sur la découverte de nouvelles réserves et la stabilisation de la production, a annoncé mercredi à Luanda Ana Miala, administratrice exécutive de l'Agence nationale du pétrole, du gaz et des biocarburants (ANPG).

S'adressant à la presse à l'issue de la présentation de cette stratégie pour le secteur amont -- soumise à consultation publique du 1er au 30 juillet --, elle a souligné que le document s'articule autour de six piliers fondamentaux.

Ces piliers clés comprennent la découverte de nouvelles réserves, la stabilisation de la production, la valorisation du gaz naturel, le renforcement de la compétitivité, la promotion du contenu local et le développement du capital humain.

« L'objectif est de faire à nouveau de l'Angola une référence en matière d'investissements pétroliers et de stimuler sa compétitivité sur le marché international », a-t-elle déclaré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ana Miala a précisé que la valorisation de l'industrie locale et du capital humain constitue le cinquième pilier de la stratégie, laquelle vise à porter la part de la main-d'oeuvre nationale à environ 90 % au cours des vingt prochaines années.

« Aujourd'hui, nous produisons un million de barils ; nous avons pour objectif de maintenir ce niveau de production au cours des 25 prochaines années et mettons en place des mesures qui nous permettront de stabiliser notre production, voire de dépasser le million de barils », a-t-elle souligné.

Selon la responsable, cette stratégie vise à renforcer la durabilité du secteur pétrolier, à maintenir les niveaux de production et à créer un environnement d'investissement plus attractif face à la concurrence croissante entre les pays producteurs d'hydrocarbures.

À cette occasion, le secrétaire d'État au Pétrole et au Gaz, José Alexandre Barroso, a indiqué que les contributions recueillies lors de la consultation publique sur la Stratégie angolaise pour les hydrocarbures - Amont 2025-2050 seraient analysées rigoureusement et intégrées à la version finale du document afin d'en améliorer la cohérence technique, la viabilité économique et la capacité à relever les défis du secteur.

D'après le responsable, la phase de consultation étant désormais terminée, le processus de systématisation et d'évaluation technique des contributions reçues est en cours, garantissant ainsi la continuité du dialogue tout au long de la phase de consolidation de la stratégie.

Le secrétaire d'État a souligné que l'objectif est de produire un document final qui reflète non seulement la vision de l'exécutif, mais aussi l'expérience et l'expertise technique des opérateurs, des spécialistes, des institutions publiques et des autres partenaires de l'industrie.

De son côté, Maria Muenga, spécialiste auprès de l'Agence nationale pour le pétrole, le gaz et les biocarburants (ANPG), a souligné que la stratégie vise à rendre le segment amont du secteur pétrolier angolais plus compétitif et attractif pour les investissements, tout en garantissant une production durable et une gestion responsable des ressources en hydrocarbures au service du développement du pays.

Elle a expliqué que le document a pour mission de transformer les ressources en hydrocarbures en valeur économique pour le pays, en favorisant le développement du capital humain, en renforçant l'industrie locale de soutien et en assurant le respect des normes internationales de sécurité et d'environnement.

Selon elle, le document vise, à court terme, à faire aboutir des modifications législatives concernant quatre réglementations clés du secteur -- avec la mise à disposition de plus de 15 % des données --, ainsi qu'à achever le processus d'attribution des concessions dans un délai de 90 jours ouvrables et à finaliser l'octroi de la totalité des concessions.

À moyen terme, l'objectif consiste à modifier six instruments juridiques, à rendre publiques plus de 25 % des données disponibles et à attribuer 100 % des concessions -- y compris les blocs libres et les bassins terrestres -- tandis que l'objectif à long terme est de faire de l'Angola une référence mondiale en matière de compétitivité.

La stratégie de l'Angola pour l'amont pétrolier (2025-2050) vise à rendre ce segment du secteur pétrolier national plus compétitif et plus attractif pour les investissements, tout en garantissant une production durable et une gestion responsable des ressources en hydrocarbures au service du développement national.