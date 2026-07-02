Angola: L'ANAGERO reconnaît le potentiel touristique de Huambo

Huambo — Le président du conseil d'administration de l'ANAGERO, Rui Jorge Lisboa, a déclaré mercredi que la province de Huambo disposait des atouts naturels et environnementaux nécessaires pour s'imposer comme une destination touristique nationale majeure.

Le responsable de l'Agence nationale pour la gestion de la région de l'Okavango (ANAGERO) s'est exprimé devant la presse à l'issue d'une rencontre avec le vice-gouverneur de Huambo chargé des services techniques et des infrastructures, Edgar dos Santos Hilário. Lors de cet entretien, ils ont évoqué les préparatifs de l'événement « Raid Okavango », prévu du 5 au 12 septembre.

Rui Lisboa a qualifié le potentiel touristique de Huambo de stratégique pour le développement durable et la préservation des sources de l'Okavango, situées dans la municipalité de Chicala-Cholohanga.

Il a souligné que la préservation de ces sources constituait une priorité, dans la mesure où elles alimentent l'un des plus vastes bassins fluviaux d'Afrique australe -- s'étendant sur l'Angola, la Namibie et le Botswana -- qui abrite le delta de l'Okavango, site classé au patrimoine mondial.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le responsable a averti que les feux de forêt constituent une menace majeure pour la conservation de l'environnement dans la région, car ils compromettent l'équilibre des écosystèmes et la durabilité des ressources en eau.

Le président de l'ANAGERO a annoncé que la 3e édition du Raid de l'Okavango se déroulera du 5 au 12 septembre, au départ de Huambo. L'itinéraire mettra en valeur les plaines orientales et le potentiel touristique des provinces de Bié et de Moxico.

Il a ajouté qu'environ 80 touristes ont déjà confirmé leur participation à l'expédition - un chiffre qui devrait atteindre 120 d'ici août - dans le but de promouvoir la découverte des richesses naturelles de la région et de stimuler les investissements dans le secteur touristique.

Rui Lisboa a déclaré qu'ANAGERO collabore avec les autorités compétentes pour identifier des zones propices à l'établissement de réserves de chasse publiques et privées, conformément à la nouvelle réglementation sur la chasse contrôlée visant à développer le tourisme cynégétique.

Il a souligné que cette initiative vise à réactiver -- dans le cadre de la nouvelle réglementation -- les anciennes réserves de chasse publiques datant de l'époque coloniale dans les provinces de Cuando Cubango et de Bengo (Ambriz). Ce projet doit se concrétiser par des partenariats avec des opérateurs économiques, en mettant l'accent sur le repeuplement de la faune et la fixation de quotas de chasse annuels, sans compromettre l'équilibre écologique.

Rui Lisboa a exprimé l'avis que le tourisme cynégétique peut contribuer au développement économique régional, à condition de reposer sur des pratiques durables et sur la préservation des ressources naturelles.

La troisième édition de l'Okavango Raid débute à la source du fleuve Okavango, dans la province de Huambo, et se poursuit vers la province de Bié, en traversant les municipalités de Cuito, Catabola, Camacupa et Cuemba. L'itinéraire se prolonge ensuite dans la province de Moxico, mettant en valeur les rivières, les lagunes et autres formations naturelles.

Pour le trajet de retour, l'expédition traverse les provinces de Lunda Sul et de Malanje, incluant des visites du projet minier de Catoca et des chutes de Calandula.

L'Okavango Raid a pour objectifs de promouvoir un tourisme durable dans des régions peu explorées, d'encourager les échanges avec les communautés locales, de renforcer la sécurité de la conduite tout-terrain, de sensibiliser à la préservation de l'environnement et de mettre en valeur le patrimoine naturel de l'Angola.