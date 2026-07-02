Angola: Le Royaume-Uni réaffirme son soutien à l'économie angolaise

Luanda — La vice-ambassadrice du Royaume-Uni en Angola, Roz Griffiths, a réaffirmé mercredi l'engagement de son pays à soutenir la transformation économique de l'Angola, en mettant l'accent sur le développement des infrastructures.

Intervenant lors d'un atelier sur les partenariats public-privé (PPP), la diplomate a souligné que, par l'intermédiaire de UK Export Finance (UKEF), le Royaume-Uni a déjà mobilisé environ deux milliards de livres sterling pour financer des projets d'infrastructures publiques en Angola, faisant de ce pays le principal bénéficiaire de l'institution en Afrique.

Selon Roz Griffiths, les investisseurs britanniques ont également manifesté leur intérêt pour le portefeuille de projets PPP de l'Angola, témoignant ainsi de leur confiance dans les réformes en cours et dans les opportunités d'investissement offertes par le pays.

La diplomate a indiqué que, suite au protocole d'accord signé avec le ministère de la Planification en septembre 2025, des initiatives de renforcement des capacités techniques ont été menées ; celles-ci comprenaient un atelier à Luanda ainsi qu'une mission de responsables angolais au Royaume-Uni, visant à échanger des expériences avec des institutions spécialisées dans la mise en oeuvre de projets d'infrastructure.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Par ailleurs, le directeur général de Standard Bank Angola, Luís Teles, a plaidé en faveur du recours aux partenariats public-privé (PPP) comme levier pour mobiliser les investissements privés et accélérer la réalisation de projets d'infrastructure clés en Angola.

Selon le dirigeant, les PPP constituent une alternative pour le financement de projets publics d'envergure, compte tenu des contraintes pesant sur les ressources financières de l'État.

Il a expliqué que l'objectif de l'atelier était de partager l'expérience du Groupe Standard Bank en matière de structuration et de financement de projets de cette nature, en présentant des exemples de réussite d'autres pays africains.

Selon Luís Teles, le ministère de la Planification met actuellement en place un mécanisme d'évaluation et de priorisation des projets ; par conséquent, il n'existe ni portefeuille définitif ni montant de financement préétabli.

Il a toutefois indiqué que la banque prévoit d'analyser des projets dans le secteur des transports - notamment les infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et portuaires - ainsi que dans les domaines de l'eau et de l'assainissement, de la santé et de l'éducation.

Selon Luís Teles, une fois les projets structurés, Standard Bank sera en mesure de fournir des services de conseil et de participer à leur financement, en partenariat avec d'autres institutions financières, des organismes multilatéraux et le marché des capitaux.