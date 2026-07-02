Afrique: Coupe du monde 2026 - Le doublé de Kane prive la RD Congo d'une qualification historique

1 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par WR/LUZ

Luanda — Grâce à deux buts inscrits par Harry Kane aux 75e et 86e minutes, l'Angleterre a battu la RD Congo, anéantissant les espoirs de la nation africaine de décrocher une qualification historique pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde.

L'équipe congolaise avait ouvert le score très tôt -- dès la septième minute -- par l'intermédiaire de Brian Cipenga, offrant ainsi un élan aux Africains qui ont regagné les vestiaires avec l'avantage au score (1-0).

La rencontre fut équilibrée, les Africains cherchant constamment à inscrire un second but, mais le capitaine anglais s'est montré décisif dans le dernier quart d'heure en marquant les deux buts de la victoire.

Un Harry Kane inspiré a progressé dans le classement historique des buteurs en phase finale de Coupe du monde. Avec ce doublé, il porte son total à 13 buts en 15 matchs, dépassant ainsi la légende brésilienne Pelé.

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