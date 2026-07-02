Tunisie: Bus vers les plages, horaires prolongés - Transtu dévoile son plan spécial été

À l'occasion de la saison estivale, la Société des Transports de Tunis (Transtu) met en place un dispositif exceptionnel destiné à faciliter les déplacements des citoyens vers les plages de la banlieue nord et à accompagner l'affluence générée par les festivals et les activités culturelles. Le programme prévoit notamment la création de nouvelles lignes de bus saisonnières, l'extension des horaires d'exploitation du réseau et le renforcement prochain de la flotte du Train Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM).

Intervenant mercredi 1er juillet sur les ondes de la Radio nationale, le directeur du commerce et du marketing de Transtu, Imed Ben Mansour, a annoncé l'ouverture de plusieurs lignes de bus reliant différentes zones du Grand Tunis aux plages de Sidi Bou Saïd, La Goulette et Kalâat El Andalous.

Ces dessertes assureront deux rotations quotidiennes, avec un départ à 8h30 vers les plages et un retour prévu à 18h00.

Les nouvelles lignes relieront Borj Chakir et Mhamedia à La Goulette, tandis que les habitants de Cité Ettadhamen, Cité El Bassatine, Sanhaja, Tebourba, La Jedida et Douar Hicher pourront rejoindre directement Kalâat El Andalous. Une troisième ligne desservira Sidi Bou Saïd depuis Cité Ezzayatine, Cité Ettahrir et Ksar Saïd.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le responsable, les tarifs resteront accessibles et seront calculés en fonction de la longueur des lignes, sans dépasser 2 dinars par trajet.

Dans le cadre de ce dispositif estival, Transtu prolongera également les horaires d'exploitation de plusieurs moyens de transport afin de répondre aux besoins des usagers participant aux manifestations culturelles et aux festivals organisés durant l'été.

Le dernier départ du TGM depuis Tunis vers la banlieue nord est fixé à 00h30, tandis que le dernier train au départ de La Marsa en direction du centre de la capitale quittera la station à 01h30. Quant aux lignes de bus, leurs derniers départs seront programmés entre 21h30 et 23h30, selon les itinéraires.