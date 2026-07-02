Tunisie: TGM - 18 nouvelles rames bientôt commandées pour renforcer la ligne Tunis-La Marsa

1 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

La Société des Transports de Tunis (Transtu) prévoit la création de nouvelles lignes de bus saisonnières, l'extension des horaires d'exploitation du réseau et le renforcement prochain de la flotte du Train Tunis-La Goulette-La Marsa (TGM).

Intervenant mercredi 1er juillet sur les ondes de la Radio nationale, le directeur du commerce et du marketing de Transtu, Imed Ben Mansour, a annoncé une avancée importante dans le processus de modernisation du réseau ferroviaire. La signature du contrat portant sur l'acquisition de 18 nouvelles rames destinées au TGM est prévue au cours de la deuxième semaine de juillet. Ce projet sera suivi par un autre marché portant sur l'acquisition de 30 nouvelles rames de métro, dont la signature est attendue prochainement.

À travers ce programme estival, Transtu entend améliorer la mobilité des citoyens durant la haute saison, renforcer l'attractivité du transport public et accompagner l'augmentation attendue des déplacements vers les plages, les espaces de loisirs et les événements culturels organisés dans le Grand Tunis.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.