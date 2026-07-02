Tunisie: Bourse de Tunis - La direction explique les causes de la panne technique

La Bourse de Tunis a assuré que la panne technique survenue ces derniers jours n'a pas perturbé de manière significative le fonctionnement du marché. L'institution a confirmé avoir activé son plan de continuité des activités, permettant aux séances de cotation de se poursuivre normalement à partir de son site informatique de secours.

Le directeur de l'information et de la communication de la Bourse de Tunis, Lotfi Khezami, a indiqué que l'incident trouve son origine dans une défaillance électrique survenue dimanche, ayant affecté une partie de l'infrastructure du principal centre informatique de la Bourse.

Il a expliqué que les équipes techniques sont intervenues immédiatement après la détection de la panne afin d'en identifier les causes et de mettre en oeuvre les procédures prévues pour garantir la continuité des opérations.

"Dès les premières heures de l'incident, toutes les mesures nécessaires ont été prises et le plan de continuité des activités a été activé", a-t-il précisé.

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Grâce à ce dispositif, la Bourse de Tunis a basculé ses opérations vers son site informatique de secours, depuis lequel les séances de négociation ont été assurées durant les journées de lundi, mardi et mercredi, permettant ainsi aux investisseurs et aux intermédiaires de poursuivre leurs transactions sans interruption majeure.

Lotfi Khezami a toutefois reconnu que des perturbations limitées ont été enregistrées au cours des deux premiers jours suivant l'incident. Selon lui, ces difficultés ont rapidement été maîtrisées grâce aux interventions techniques engagées.

"La situation est aujourd'hui revenue à la normale et le fonctionnement est désormais parfaitement rétabli", a-t-il affirmé.

La Bourse prévoit désormais de reprendre ses activités à partir de son centre informatique principal dès jeudi ou vendredi, une fois l'ensemble des opérations techniques et des vérifications de sécurité finalisées.

Le responsable a tenu à rassurer les opérateurs du marché en soulignant que cet incident n'a pas affecté de manière significative le fonctionnement de la place financière tunisienne.

Selon lui, le rythme des transactions est resté soutenu tout au long de la période concernée et les volumes d'échanges enregistrés sont demeurés à un niveau satisfaisant, malgré les contraintes techniques rencontrées.

Cette gestion de l'incident illustre l'importance des dispositifs de continuité d'activité mis en place par les infrastructures des marchés financiers afin de garantir la sécurité des transactions et la confiance des investisseurs, y compris en cas d'aléas techniques.

Le retour prochain au site principal devrait ainsi marquer la fin de cet épisode, après plusieurs jours d'exploitation réussie du système de secours, sans interruption notable de l'activité boursière.