Afrique: Mondial 2026 - Le Maroc, 'cauchemar' annoncé du Canada en huitièmes

À l'approche du huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Maroc, la presse canadienne multiplie les analyses alarmistes et qualifie la sélection marocaine de véritable "cauchemar" pour les ambitions des "Rouges". Les médias du pays estiment que cette confrontation représente le test le plus difficile du parcours canadien dans la compétition.

Les journaux canadiens décrivent les "Lions de l'Atlas" comme un "épouvantail" du tournoi, rappelant leur impressionnant parcours lors du Mondial 2022 au Qatar. À l'époque, le Maroc avait déjà dominé le Canada en phase de groupes (2-1), contribuant à une élimination précoce de la sélection nord-américaine. Cet antécédent est largement évoqué comme un facteur psychologique défavorable pour les Canadiens à l'approche du duel.

Selon plusieurs éditoriaux, cet héritage sportif continue de peser sur la dynamique des deux équipes. Le Maroc, demi-finaliste historique en 2022, aborde cette nouvelle confrontation avec un statut renforcé, tandis que le Canada tente de se libérer d'un complexe né des précédents affrontements. Pour les médias locaux, cette opposition s'annonce comme une épreuve majeure pour une sélection classée 30e au classement mondial.

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Malgré ce constat, la presse canadienne rappelle que le football conserve toujours une part d'imprévu. Certains observateurs évoquent des scénarios d'exploits inattendus dans l'histoire des compétitions internationales, à l'image de surprises majeures survenues lors de précédents tournois. Cette dimension nourrit un mince espoir côté canadien, même si la tâche est jugée particulièrement difficile.

Dans cette perspective, le sélectionneur Jesse Marsch est présenté comme l'architecte d'une stratégie défensive rigoureuse. Les médias indiquent qu'il consacrera la semaine précédant le match à la mise en place d'un bloc compact, visant à réduire les espaces et à neutraliser la qualité technique marocaine. L'objectif serait de compenser l'écart de niveau individuel par une discipline collective et une intensité physique accrue.

La presse canadienne insiste également sur une notion tactique émergente, surnommée "hambol", inspirée de l'arabe "maḥzūr" (interdit), et utilisée pour décrire des stratégies de bloc bas extrême. Cette approche consiste à empêcher la construction du jeu adverse en adoptant une organisation défensive très resserrée, quitte à sacrifier la possession et la créativité offensive.

Cependant, plusieurs analystes reconnaissent les limites de cette approche face à une équipe marocaine réputée pour sa maîtrise technique et sa fluidité dans la circulation du ballon. Ils soulignent notamment la capacité des Lions de l'Atlas à varier les rythmes et à imposer un pressing structuré, ce qui rend difficile toute stratégie purement défensive.

Les médias canadiens rappellent à cet égard la performance marocaine face aux Pays-Bas lors d'une précédente compétition, au cours de laquelle les joueurs ont réalisé plus de 800 passes avec un taux de réussite supérieur à 90 %. Une statistique jugée révélatrice du niveau de contrôle et de maîtrise affiché par la sélection marocaine sur la scène internationale.

Par ailleurs, l'absence annoncée de certains joueurs clés côté canadien est perçue comme un facteur aggravant. Les observateurs estiment que ces absences pourraient limiter les options offensives de la sélection nord-américaine et réduire ses chances de rivaliser dans les phases de transition.

En dépit de ces difficultés, la presse canadienne souligne que la qualification en huitièmes de finale constitue déjà une performance notable pour cette équipe en reconstruction. Mais face au Maroc, les "Rouges" devront probablement livrer leur match le plus complet du tournoi s'ils souhaitent entretenir leurs espoirs de qualification historique en quarts de finale.

Enfin, les médias concluent que la rencontre s'annonce comme un affrontement déséquilibré sur le papier, mais ouvert sur le plan mental, où la discipline tactique, la gestion des temps faibles et la résistance psychologique pourraient jouer un rôle déterminant dans l'issue du match.