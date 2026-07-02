Afrique: Voici combien la Tunisie a gagné au Mondial 2026... et découvrez les revenus des autres pays arabes

Le Maroc domine largement les revenus des sélections arabes engagées dans la Coupe du monde 2026, avec un total de 32,5 millions de dollars déjà assurés grâce à son parcours jusqu'aux huitièmes de finale. Selon le barème officiel de la FIFA, les gains varient en fonction des performances, et seules trois équipes arabes ont réussi à dépasser la phase de groupes.

Cette édition du Mondial a marqué une participation historique du football arabe avec huit représentants : le Maroc, l'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie et l'Irak. Tandis que certaines sélections ont été éliminées dès le premier tour, d'autres ont prolongé leur aventure et augmenté significativement leurs revenus.

Dès la phase de groupes, chaque sélection participante a perçu une prime de 10 millions de dollars, complétée par 2,5 millions de dollars destinés aux frais de préparation. Ainsi, chaque équipe a garanti un minimum de 12,5 millions de dollars, indépendamment des résultats sportifs.

Sur ce montant de base, cinq sélections arabes (la Tunisie, l'Arabie saoudite, le Qatar, la Jordanie et l'Irak) n'ont pas réussi à franchir le premier tour et se sont arrêtées à ce niveau de gains.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

En revanche, l'Égypte, l'Algérie et le Maroc ont atteint la phase à élimination directe, ce qui leur a permis de percevoir un bonus supplémentaire de 9 millions de dollars chacun, portant leurs revenus à 21,5 millions de dollars.

Le Maroc se distingue toutefois comme le grand gagnant financier de cette phase de la compétition. Grâce à sa qualification pour les huitièmes de finale, obtenue face aux Pays-Bas à l'issue d'une séance de tirs au but remportée 3-2, la sélection marocaine a ajouté 11 millions de dollars supplémentaires à son total.

Les Lions de l'Atlas atteignent ainsi 32,5 millions de dollars de revenus cumulés, devenant la sélection arabe la mieux rémunérée de cette Coupe du monde 2026 jusqu'à présent.

L'Égypte et l'Algérie conservent néanmoins une chance d'atteindre ce même niveau financier. En cas de qualification pour les huitièmes de finale, chacune des deux sélections percevra également une prime additionnelle de 11 millions de dollars, ce qui les porterait au même total que le Maroc.

Au-delà des huitièmes de finale, la FIFA prévoit des récompenses encore plus importantes. Chaque équipe qualifiée pour les quarts de finale percevra 22,5 millions de dollars supplémentaires, tandis que les montants augmentent encore pour les quatre meilleures équipes du tournoi.

Selon le règlement de l'instance mondiale, le vainqueur de la Coupe du monde 2026 empochera 53,5 millions de dollars, contre 36,5 millions pour le finaliste, 32,5 millions pour le troisième et 30,5 millions pour le quatrième.