Afrique: Trois bonnes nouvelles pour le Maroc avant d'affronter le Canada en Coupe du monde

L'équipe du Maroc aborde avec confiance son huitième de finale de la Coupe du monde 2026 face au Canada, prévu à Houston, portée par trois signaux positifs qui renforcent l'optimisme au sein de son camp. Entre état de santé rassurant de certains joueurs, bonnes indications sur la récupération physique du groupe et afflux massif de supporters, les Lions de l'Atlas affichent une dynamique encourageante à l'approche d'un rendez-vous décisif.

Arrivée dans la ville américaine dans les premières heures de mercredi matin, la sélection marocaine a quitté son camp de base de Monterrey, au Mexique, au lendemain d'une qualification arrachée face aux Pays-Bas. Une victoire obtenue au terme d'un match intense de 120 minutes, conclu aux tirs au but, qui a confirmé la solidité mentale et la résilience du groupe. À Houston, les joueurs ont immédiatement entamé une nouvelle phase de préparation, marquée par une volonté claire de récupération et de projection vers le prochain défi.

Sur le plan sportif, le premier motif de satisfaction concerne l'état de santé des joueurs. Les examens médicaux effectués sur Chadi Riad et Ismaïl Saibari ont écarté toute blessure préoccupante. Les deux internationaux sont aptes à reprendre l'entraînement normalement, une nouvelle qui offre des solutions supplémentaires au staff technique à un moment clé du tournoi. Cette disponibilité permet également de maintenir une certaine stabilité dans les choix tactiques avant d'affronter le Canada.

Le deuxième indicateur positif provient des données physiques collectées après le match contre les Pays-Bas. Malgré l'intensité de la rencontre et les efforts prolongés sur 120 minutes, les tests réalisés par le staff de performance montrent que les joueurs ont bien récupéré. Les paramètres physiques restent globalement satisfaisants, traduisant une gestion efficace de la charge de travail et un suivi médical rigoureux depuis le début de la compétition. Cette capacité de récupération rapide constitue un atout majeur dans un tournoi aussi exigeant que la Coupe du monde.

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Enfin, le troisième élément marquant concerne l'environnement du groupe. À Houston, la sélection marocaine bénéficie déjà d'un soutien populaire important. Des milliers de supporters ont rejoint la ville depuis différentes régions des États-Unis, du Canada, du Maroc et d'autres pays, afin d'accompagner les Lions de l'Atlas. Cette mobilisation rappelle l'ambiance exceptionnelle observée lors du précédent match face aux Pays-Bas, où les tribunes avaient largement contribué à galvaniser les joueurs. Le staff et les joueurs espèrent que cet élan se poursuivra, dans l'objectif de transformer cette ferveur en énergie positive sur le terrain.

Dans ce contexte globalement favorable, le Maroc poursuit sa préparation avec sérieux et ambition. Le staff technique met l'accent sur la récupération physique et mentale, tout en affinant les derniers réglages tactiques en vue d'une rencontre considérée comme un tournant dans le parcours des Lions de l'Atlas dans cette Coupe du monde 2026.

Porté par un groupe presque au complet, des indicateurs physiques rassurants et une forte présence de ses supporters, le Maroc aborde donc ce choc face au Canada avec une confiance renforcée et la volonté de poursuivre son aventure mondiale.