Tunisie: Mercato 2026 - Le Club Africain menacé de perdre trois cadres majeurs

Le Club Africain aborde le mercato estival 2026 dans un climat d'incertitude, avec la menace de perdre trois éléments importants de son effectif, malgré les efforts de la direction pour préserver la stabilité de l'équipe en vue de la saison 2026-2027.

Alors que le club prépare sa participation à la Ligue des champions africaine et entend défendre son titre de champion de Tunisie, plusieurs dossiers sensibles agitent déjà les coulisses. L'entraîneur Faouzi Benzarti, reconduit pour une deuxième saison consécutive après avoir conduit l'équipe au sacre national, tente de maintenir l'ossature de son groupe.

Dans ce contexte, le latéral gauche Oussama S'hili apparaît comme l'un des principaux sujets de préoccupation. L'entraîneur a personnellement échangé avec le joueur lors d'une réunion tenue avant la reprise des entraînements, dans le but de le convaincre de prolonger son contrat. Benzarti lui aurait réaffirmé son importance dans le projet sportif du club.

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Cependant, la situation reste ouverte. Le joueur n'a pas encore donné de réponse définitive, alors qu'il dispose d'une offre officielle du club bahreïni Al-Khaldiya et suscite également l'intérêt d'une formation du championnat libyen. Les considérations financières constitueraient un facteur déterminant dans son orientation future.

Auteur d'une saison remarquée avec 9 passes décisives et 2 buts, S'hili a largement contribué au sacre du Club Africain en championnat, ce qui renforce la volonté de la direction de le conserver malgré la concurrence étrangère.

L'inquiétude ne se limite pas à ce dossier. L'attaquant Firas Chaouat est également suivi de près par le club libyen Al Ahly Benghazi. Les discussions n'ont pas encore abouti, mais la possibilité d'un départ reste bien réelle à ce stade du mercato.

Par ailleurs, le Club Africain a déjà acté un premier départ majeur avec celui de son capitaine Moataz Zemzemi , transféré au CSKA Sofia pour un contrat de trois saisons. Une perte importante sur le plan sportif et symbolique.

Dans le même temps, la direction a enregistré un renfort de poids avec la signature du défenseur international Yassine Meriah. L'ancien joueur de l'Espérance de Tunis s'est engagé pour une saison, et son arrivée officielle devrait être annoncée dans les prochaines heures.

Entre départs potentiels et renforts ciblés, le Club Africain entre ainsi dans un mercato décisif, où l'équilibre de l'effectif et la continuité du projet de Faouzi Benzarti restent les principaux enjeux.