Afrique: Mondial 2026 - L'Algérie défie la Suisse pour une place en huitièmes de finale

L'équipe d'Algérie disputera, dans la nuit de vendredi à samedi (4h00), l'un des rendez-vous les plus importants de son parcours à la Coupe du monde 2026 en affrontant la Suisse au BC Place Stadium de Vancouver, au Canada, dans le cadre des seizièmes de finale. Une victoire permettrait aux Fennecs d'accéder aux huitièmes de finale du tournoi.

Les hommes de Vladimir Petković ont obtenu leur qualification au terme d'un premier tour riche en émotions. Lors de leur troisième match de groupe, ils ont arraché un spectaculaire match nul (3-3) face à l'Autriche à Kansas City, aux États-Unis. Ce résultat leur a permis de terminer à la troisième place du groupe J avec quatre points et de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes, synonymes de qualification pour la phase à élimination directe.

La Suisse, de son côté, a signé un parcours solide en terminant en tête du groupe B avec sept points, devant le Canada et la Bosnie-Herzégovine. Les Helvètes ont inscrit sept buts tout en n'en concédant que trois, confirmant leur réputation d'équipe disciplinée et efficace.

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Cette rencontre aura une saveur particulière pour Vladimir Petković. Le sélectionneur algérien connaît parfaitement le football suisse pour avoir dirigé la Nati entre 2014 et 2021. Sous ses ordres, la Suisse avait notamment atteint les quarts de finale de l'Euro 2020, disputé en 2021, après avoir éliminé la France aux tirs au but à l'issue d'un mémorable match nul (3-3).

Fort de cette connaissance approfondie de son adversaire, le technicien bosnien se montre confiant.

« La Suisse est une équipe de qualité et je connais parfaitement son style de jeu. Nous allons l'analyser avec précision afin de préparer cette rencontre dans les meilleures conditions et tenter de décrocher notre qualification », a-t-il déclaré.

Le sélectionneur suisse, Murat Yakin, s'attend lui aussi à une confrontation particulièrement disputée.

« Nous avons tous suivi le match entre l'Algérie et l'Autriche. Ce fut une rencontre spectaculaire, notamment dans les dernières minutes. L'Algérie possède de nombreuses qualités individuelles et nous préparons ce match avec beaucoup de sérieux. Ce sera également un plaisir de retrouver Vladimir Petković, que je connais depuis de nombreuses années », a-t-il affirmé.

Sur le plan sportif, l'Algérie devra composer sans son attaquant Mohamed Amine Amoura, contraint de déclarer forfait en raison d'une blessure. Les Fennecs compteront notamment sur leur capitaine Riyad Mahrez pour mener l'équipe dans ce rendez-vous décisif face à une sélection suisse réputée pour sa solidité défensive, sa rigueur tactique et son expérience des grandes compétitions.

La rencontre sera dirigée par un trio arbitral argentin conduit par Yael Falcón Pérez, assisté de Maximiliano Del Yesso et Facundo Rodríguez, tandis que le Mexicain Kevin Ortega officiera en qualité de quatrième arbitre.

En cas de succès face à la Suisse, l'Algérie poursuivra son aventure en huitièmes de finale, où elle retrouvera le vainqueur de l'affiche opposant la Colombie au Ghana, également programmée à Vancouver. Cette rencontre représente une nouvelle occasion pour les Fennecs d'écrire une page marquante de leur histoire dans une Coupe du monde disputée pour la première fois sous le format élargi à 48 sélections.