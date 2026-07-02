Tunisie: ASM/Son staff désigné, son programme établi - Imed Ben Younès prend ses marques

Moins d'une semaine après avoir été approché par le directeur sportif du CSS, l'entraîneur marsois annonce la composition du staff qui l'accompagnera la saison prochaine. Une étape essentielle avant la reprise prévue ce vendredi.

Les responsables marsois s'activent depuis un bon moment pour mettre en place la logistique nécessaire à la préparation d'intersaison. Le soir du 24 mai, le président du club, Moez Gharbi, a fait signer Imed Ben Younès pour prendre en main l'équipe avec un projet sportif qui s'étale sur deux ans.

A cette occasion, une sympathique cérémonie de passation a été organisée entre l'ancien entraîneur, Ameur Derbal, et le nouveau coach, Imed Ben Younès, dans un hôtel à Gammarth, le 21 juin.

Et alors que tout se mettait en place pour la préparation d'intersaison, voilà que le directeur sportif du CSS, Tarek Salem, qui contacte Imed Ben Younès pour le débaucher sans l'aval de ses dirigeants. Une attitude qui a déplu aux responsables marsois qui ont réagi rapidement.

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Tout est dressé, ou presque...

Ce que Tarek Salem ignorait, c'est que Imed Ben Younès a non seulement pris ses quartiers à La Marsa, mais ses marques aussi. Moins d'une semaine après la tentative de le débaucher, Imed Ben Younès a annoncé la composition de son staff. Il sera assisté par Radhouane Euchi et Houssine Sahraoui. Akram Ben Ghazi sera l'entraîneur des gardiens, Imed Selmi le préparateur physique et Aymen Abouda s'occupera du visionnage.

Pour rappel, la reprise des entraînements est prévue ce vendredi. Elle pourrait être décalée d'une semaine selon la date du coup d'envoi du championnat. Quant à la deuxième phase de préparation, elle se fera à Tabarka du 20 au 25 juillet. Ce rassemblement sera clôturé par un match amical le 25 juillet face au club saoudien d'Al-Hazem, entraîné par Jalel Kadri.

Bref, tout est dressé, ou presque, étant donné que des recrutements ont été déjà effectués en vue de renforcer l'effectif la saison prochaine.

Hamza Ben Chérifia et les autres

Imed Ben Younès n'est pas arrivé de Métlaoui les mains vides puisqu'il a amené avec lui le gardien de but, Hamza Ben Chérifia, qui s'est engagé pour trois ans au profit de l'ASM et le défenseur axial, Oussama Bahri, qui a signé un contrat de deux ans.

Le club banlieusard s'est également offert les services du défenseur central, Mohamed Amine Kechiche, âgé de 23 ans, et qui débarque de Msaken en joueur libre. Un autre joueur s'installe à La Marsa toujours en provenance de Msaken. Il s'agit de l'arrière droit, Nidhal Ben Haj Amor, désormais marsois pour les trois prochaines années. L'ASM a prolongé aussi le milieu, Mohamed Amine Khaloui, pour une saison, lui qui défend les couleurs du club depuis deux ans déjà. Tous ces transferts ont été effectués après concertation avec Imed Ben Younès.