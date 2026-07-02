Tunisie: « Greenov'i » / Développement durable - Vers la transition écologique des Tpme et des artisans tunisiens

« Greenov'i » a lancé le troisième Appel à manifestation d'intérêt (AMI) «GreenAssist», dans le cadre de son dispositif de Vouchers verts, destiné à accompagner les très petites, petites et moyennes entreprises (Tpme) ainsi que les artisans tunisiens dans leur transition écologique. Ce programme leur offre un diagnostic environnemental personnalisé afin d'identifier des solutions concrètes pour améliorer leur performance environnementale et renforcer la durabilité de leurs activités.

À travers ce nouvel appel, «Greenov'i» entend soutenir les Tpme industrielles et les artisans dans l'intégration des enjeux environnementaux au coeur de leur stratégie de développement. Les bénéficiaires sélectionnés profiteront d'un diagnostic environnemental approfondi portant sur leurs pratiques actuelles et leurs modes de fonctionnement.

Réduire l'empreinte environnementale des entreprises

Cette évaluation permettra de mettre en évidence les principaux leviers d'amélioration afin d'optimiser l'utilisation des ressources, de réduire les impacts environnementaux et d'orienter les entreprises vers des modèles de production plus durables. Le diagnostic portera sur trois domaines prioritaires : la gestion des déchets, de l'énergie ainsi que la gestion durable de l'eau.

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À l'issue de cette analyse, les entreprises disposeront d'une feuille de route leur permettant d'engager des actions adaptées à leurs besoins, d'améliorer leur efficacité opérationnelle et de préparer d'éventuels projets de transition écologique.

Le troisième AMI GreenAssist est ouvert aux artisans, aux Tpme ainsi qu'aux groupements d'entreprises opérant dans plusieurs secteurs économiques, notamment l'industrie, l'agriculture, l'artisanat et l'hôtellerie.

Les candidats doivent employer entre 1 et 199 salariés, réaliser un chiffre d'affaires annuel inférieur à 20 millions de dinars, exercer leur activité depuis au moins trois ans et être en règle vis-à-vis de leurs obligations fiscales et sociales.

Par ailleurs, les entreprises devront être en mesure d'assurer un cofinancement potentiel d'un futur projet de transition écologique dont le coût total des dépenses éligibles ne dépasse pas 60.000 euros.

Une démarche pour encourager une économie plus verte

À travers «GreenAssist», «Greenov'i» ambitionne d'accompagner les entreprises tunisiennes dans l'adoption de pratiques plus respectueuses de l'environnement. Le dispositif vise à renforcer leur compétitivité tout en favorisant une meilleure gestion des ressources naturelles, une réduction des consommations d'énergie et d'eau, ainsi qu'une amélioration de la gestion des déchets.

Cette initiative s'inscrit dans une démarche plus large de promotion d'une économie plus durable et de soutien à la transition écologique du tissu économique tunisien.

Les entreprises souhaitant bénéficier de cet accompagnement peuvent soumettre leur dossier de candidature via la plateforme de «Greenov'i» jusqu'au 16 juillet 2026. Les candidatures retenues bénéficieront d'un accompagnement technique destiné à identifier des solutions concrètes pour réduire leur impact environnemental et développer des projets de transition écologique adaptés à leur activité.