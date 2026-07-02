Tunisie: Alerte rouge à Kélibia - La pollution gagne le littoral

La pollution du littoral de Kélibia, dans le gouvernorat de Nabeul, suscite de vives inquiétudes, en particulier au niveau de l'oued El Hajar, dans la zone d'Aïn Grinz, où des rejets d'eaux usées domestiques et industrielles se déversent directement dans la mer, provoquant une dégradation environnementale jugée préoccupante.

Selon des acteurs de la société civile locale, cette situation constitue une menace sérieuse pour l'équilibre écologique de la région, la santé des habitants ainsi que les ressources halieutiques. Les impacts s'étendraient également à la nappe phréatique et aux terres agricoles avoisinantes.

Face à cette situation, le militant de la société civile à Kélibia, Haïtham Mahfoud, a appelé à une intervention urgente des autorités locales et des organismes concernés, notamment le ministère de l'Environnement, l'Office national de l'assainissement ainsi que l'Agence de protection et d'aménagement du littoral. Il plaide pour la mise en place de solutions structurelles durables afin de mettre fin à ce phénomène de pollution.

Le militant rappelle par ailleurs que la dégradation du site s'est accentuée depuis plusieurs années, évoquant notamment la perte ou le sabotage d'équipements destinés au traitement des eaux usées au niveau de l'oued El Hajar.

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Il insiste enfin sur la nécessité de renforcer les moyens techniques et matériels de l'Office national de l'assainissement, tout en appelant à une meilleure coordination entre les différents intervenants, afin de préserver le littoral de Kélibia et garantir un environnement sain.