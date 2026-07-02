Tunisie: Une jeune enseignante décède à Kairouan après avoir été brûlée - ce que l'on sait

1 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Une jeune enseignante, née en 2001 et originaire de la région de Bir Eddaoula, dans la délégation de Bouhajla (gouvernorat de Kairouan), est décédée ce mercredi matin matin 1 juillet 2026 des suites de graves brûlures, a indiqué une source médicale.

Selon les premiers éléments rapportés par des sources concordantes, la victime aurait été aspergée d'essence puis incendiée par un individu hier. Ce dernier se serait ensuite immolé par le feu dans des circonstances encore indéterminées.

Les deux personnes ont été prises en charge et transférées à l'unité des grands brûlés de l'hôpital des Aghlabides afin de recevoir les soins nécessaires. Malgré les efforts du corps médical, la jeune enseignante a succombé à ses blessures, tandis que l'homme impliqué est toujours hospitalisé en soins intensifs.

D'après des témoignages recueillis dans la région, le drame serait lié au refus de la victime d'accepter une relation ou un mariage avec son agresseur présumé. Ces éléments restent toutefois à confirmer dans le cadre de l'enquête en cours.

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Les unités de la Garde nationale poursuivent leurs investigations afin de déterminer les circonstances exactes de ce drame.

 

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