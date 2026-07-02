Tunisie: Cap sur le 'E-Consulat' pour moderniser les services aux Tunisiens à l'étranger

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a présidé, mercredi au siège de l'Académie diplomatique internationale de Tunis, une session de formation consacrée aux services consulaires numériques. Cette activité s'inscrit dans le cadre du programme de formation organisé par le ministère du 23 juin au 8 juillet 2026 au profit des agents des corps diplomatique, administratif et technique affectés aux missions diplomatiques et consulaires à l'étranger dans le cadre du mouvement annuel de 2026.

Le ministre a, à cette occasion, souligné la place centrale qu'occupe l'action consulaire parmi les missions du ministère des Affaires étrangères, en tant qu'interface directe entre l'administration et les Tunisiens résidant à l'étranger, ainsi que l'un des principaux domaines reflétant la qualité du service public, lit-on dans un communiqué publié sur la plateforme d'information du ministère.

Nafti a réaffirmé la volonté de poursuivre le développement des services consulaires, de simplifier les procédures, d'en améliorer la qualité et de les rapprocher davantage des citoyens à travers la poursuite de la transformation numérique, notamment via la mise en place des services « E-Consulat ».