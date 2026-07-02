Afrique du Nord: Tunisie-Italie - Lancement du projet ZAFIT pour la modernisation de la filière laitière à Siliana

Le lancement du projet "ZAFIT - Formation agro-zootechnique durable pour de meilleures opportunités d'emploi en Tunisie" s'est tenu aujourd'hui à la Société de Foire de Siliana Société de Foire de Siliana, en présence du Vice-Président du Conseil des Régions et des Districts, représentant le Gouvernorat de Siliana, Youssef Bargaoui, du Commissaire régional au développement agricole de Siliana, Jamel Ferchichi, de l'Ambassadeur d'Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, du Maire de Crémone, Andrea Virgilio, du Président de la Province de Crémone Province de Crémone, Roberto Mariani, de la Directrice de l'Agence italienne pour la coopération au développement (AICS) à Tunis Agence italienne pour la coopération au développement (AICS), Isabella Lucaferri, ainsi que de la Présidente de l'IRESA IRESA, Mme Zohra Lili Chabaane.

Financé par la Coopération italienne à hauteur de plus de 1,8 million d'euros (environ 6 millions de dinars tunisiens) et mis en oeuvre par la Commune de Crémone Commune de Crémone, le projet vise à accompagner le développement durable de la filière bovine laitière dans le gouvernorat de Siliana Siliana, à travers le renforcement des compétences, l'innovation et le partenariat institutionnel.

Le choix de Siliana répond à l'importance stratégique de ce gouvernorat pour l'agriculture tunisienne. Région à forte vocation agricole, Siliana dispose d'un potentiel significatif pour le développement de la filière bovine laitière et repose principalement sur un modèle d'agriculture familiale, porté par de petites exploitations qui jouent un rôle essentiel dans l'économie locale.

Le projet ZAFIT répond à l'objectif de renforcer la filière agricole régionale face à des défis communs tels que la hausse des coûts des intrants, la pression sur les ressources naturelles et la sécheresse, grâce à une approche intégrée fondée sur le partage de savoir-faire et l'innovation.

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Il bénéficiera directement à 300 familles d'éleveurs, ainsi qu'à des techniciens et institutions régionales. Un soutien spécifique sera également apporté à cinq initiatives entrepreneuriales afin de favoriser l'émergence de projets à fort potentiel.

Une attention particulière sera accordée à la gestion durable des ressources, notamment hydriques, au bien-être animal, à la qualité de la production ainsi qu'à la participation des jeunes et des femmes.

Le projet repose sur une coopération étroite entre partenaires tunisiens et italiens, associant institutions publiques, universités, centres de recherche et acteurs techniques du territoire. Dans ce cadre, l'IRESA IRESA, le Politecnico di Milano Politecnico di Milano, l'Université catholique du Sacré-Coeur Università Cattolica del Sacro Cuore et les institutions régionales contribueront à inscrire durablement les actions de formation et de transfert de compétences dans l'écosystème agricole tunisien.

De son côté, le territoire de Crémone représente aujourd'hui l'un des principaux pôles d'excellence européens dans la filière laitière en Italie. Située en Lombardie, première région italienne pour la production laitière avec près de 46 % du lait national, la province de Crémone figure parmi les premiers territoires producteurs du pays, avec environ 1,6 million de tonnes de lait collectées en 2024.

L'objectif du projet est de créer des passerelles de compétences et d'expériences adaptées au contexte tunisien afin de soutenir une filière plus résiliente, plus compétitive et davantage créatrice d'opportunités économiques au niveau local.

Le lancement de ZAFIT marque ainsi une nouvelle étape dans la coopération entre l'Italie et la Tunisie au service du développement territorial, de la formation et de l'innovation agricole.