Tunisie: Sousse-ville - Coup de filet contre un réseau de drogue, cinq interpellations

Les unités de la zone de sécurité nationale de Sousse-ville, appuyées par les forces régionales de la Sûreté nationale et les unités d'intervention, ont procédé ce mercredi 1er juillet au démantèlement de réseaux de trafic de stupéfiants opérant dans la ville de Sousse.

Cette opération de sécurité a permis l'arrestation et le placement en garde à vue de cinq individus suspectés d'implication dans un réseau de distribution de drogue, selon une source sécuritaire. Les interpellations ont été effectuées après consultation du ministère public.

Lors de cette intervention, les forces de l'ordre ont saisi d'importantes quantités de stupéfiants, ainsi que du matériel et plusieurs motocyclettes qui seraient utilisées dans les activités de trafic et de distribution.

Une enquête a été ouverte afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées et de déterminer les éventuelles ramifications de ce réseau criminel.