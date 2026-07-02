Tunisie: Transition énergétique - Jendouba au coeur de la stratégie nationale portée par l'ANME

La Tunisie accélère sa stratégie de transition énergétique en misant sur une approche territoriale et participative. C'est dans ce cadre que l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (ANME) a organisé, mercredi 1er juillet 2026 à Jendouba, un atelier régional consacré à la transition énergétique, en partenariat avec le gouvernorat.

La rencontre s'est tenue en présence du gouverneur de Jendouba, Taïeb Dridi, de représentants des administrations régionales, des collectivités locales, d'acteurs économiques et de la société civile, ainsi que de responsables de l'ANME.

Selon le directeur général de l'ANME, Nafaâ Baccari, cette initiative s'inscrit dans une série d'ateliers régionaux visant à rapprocher les programmes de maîtrise de l'énergie des acteurs locaux et à renforcer leur implication dans la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transition énergétique.

Une stratégie nationale face aux défis énergétiques

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Dans son intervention, Nafaâ Baccari a rappelé que la Tunisie fait face à une hausse continue de la demande énergétique, à l'augmentation des coûts d'approvisionnement et aux fluctuations des marchés internationaux. Dans ce contexte, la transition énergétique constitue un choix stratégique pour renforcer la sécurité énergétique, améliorer la compétitivité de l'économie nationale et soutenir un développement durable et équilibré entre les régions.

Il a précisé que la stratégie nationale repose sur deux piliers essentiels : la maîtrise de la demande énergétique à travers l'efficacité énergétique, et le développement des énergies renouvelables, notamment le solaire.

L'ANME, a-t-il ajouté, accompagne depuis plus de quatre décennies les entreprises, les collectivités locales et les investisseurs, en mobilisant des mécanismes techniques et financiers, dont le Fonds de transition énergétique.

Jendouba, un potentiel énergétique à valoriser

Le directeur général a souligné que le gouvernorat de Jendouba dispose d'atouts importants pour devenir un pôle de développement des énergies renouvelables, notamment grâce à son potentiel agricole et à la diversité de son tissu économique.

Il a mis en avant l'intérêt de l'utilisation de l'énergie solaire pour l'irrigation, ainsi que pour l'amélioration de l'efficacité énergétique dans les différentes étapes de la production agricole. Il a également évoqué les perspectives offertes par les projets de production d'électricité solaire, que ce soit en autoconsommation ou dans le cadre du cadre réglementaire en vigueur.

Nafaâ Baccari a aussi insisté sur le rôle des sociétés communautaires dans le développement de projets énergétiques locaux, considérés comme un levier de création de richesse et d'emplois.

De son côté, le gouverneur de Jendouba, Taïeb Dridi, a souligné l'importance stratégique de la transition énergétique pour soutenir le développement régional et renforcer l'attractivité de l'investissement dans la région. Il a appelé à une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour réussir ce chantier national.

Les travaux de l'atelier ont porté sur plusieurs thématiques, notamment l'efficacité énergétique dans les collectivités locales, le développement de l'énergie solaire photovoltaïque, la valorisation des déchets et de la biomasse, ainsi que la promotion des métiers verts.

La rencontre s'est achevée par un débat ouvert, au cours duquel les responsables de l'ANME ont répondu aux interrogations des participants. Ils ont insisté sur la nécessité de renforcer la coordination entre les intervenants, d'intensifier les actions de sensibilisation et de formation, et d'encourager davantage les investissements dans les énergies renouvelables afin de soutenir une transition énergétique durable en Tunisie.