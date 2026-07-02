Tunisie: Bizerte - La Corée du Sud s'intéresse au potentiel industriel et maritime de la région

La Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est de Bizerte (CCINE) a accueilli l'ambassadeur de la République de Corée du Sud en Tunisie, Lee Tae-won, accompagné d'une délégation diplomatique, dans le cadre d'une visite de travail visant à renforcer les relations économiques et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat entre les deux pays.

Cette visite s'inscrit dans la stratégie de la Chambre visant à diversifier ses partenariats internationaux et à consolider ses relations avec les pays asiatiques, après des expériences similaires menées notamment avec l'Inde. L'objectif est de positionner la région de Bizerte comme une plateforme attractive pour les investissements étrangers, le transfert de technologies et le développement de nouveaux marchés à l'export.

Un potentiel économique mis en avant

Au cours des échanges, les deux parties ont souligné l'intérêt de renforcer la coopération bilatérale dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment les industries maritimes, la pêche et l'aquaculture, la construction navale, les énergies renouvelables ainsi que l'économie bleue.

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Les discussions ont également porté sur le transfert de technologies, le développement des chaînes de valeur et le renforcement de la compétitivité des entreprises tunisiennes, dans un contexte marqué par la recherche de nouveaux relais de croissance.

Le numérique au coeur des perspectives

La dimension numérique a occupé une place centrale dans les échanges, notamment à travers les opportunités offertes par le câble sous-marin Medusa, récemment atterri à Bizerte. Cette infrastructure stratégique est appelée à transformer la région en un pôle numérique régional capable d'accueillir des centres de données, des investissements technologiques et des services numériques à forte valeur ajoutée.

Les deux parties ont souligné que l'expertise sud-coréenne dans les domaines des télécommunications, de la numérisation, de l'intelligence artificielle et de l'industrie intelligente constitue un levier important pour développer des partenariats dans ce secteur.

Les discussions ont également abordé la coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle. L'objectif est de favoriser les échanges d'expertise et le transfert de savoir-faire afin de renforcer les compétences adaptées aux besoins de l'économie moderne.

Visite de terrain dans des entreprises locales

La délégation sud-coréenne a effectué une tournée au sein de plusieurs entreprises implantées dans la région de Bizerte, illustrant la diversité et la compétitivité du tissu industriel local.

Elle a notamment visité WAMA YACHTS, spécialisée dans la conception et la fabrication de yachts et bateaux de plaisance, reconnue à l'international pour la qualité de ses produits et son innovation.

La délégation s'est ensuite rendue au Groupe Ben Ayed, acteur majeur de l'économie maritime, où elle a découvert les activités de transformation et d'exportation de produits de la mer à travers la société BEN AYED SEA FOOD, déjà présente sur plusieurs marchés internationaux, dont la Corée du Sud.

Les représentants coréens ont également visité la société SACN, spécialisée dans la construction navale, avant de conclure leur parcours au sein de l'entreprise SOFIG, active dans la valorisation et l'exportation de produits de la mer.

Un intérêt affirmé pour la coopération

À l'issue de cette visite, l'ambassadeur de Corée du Sud, Lee Tae-won, a salué le niveau de développement des entreprises visitées ainsi que les atouts industriels, logistiques et humains de la région de Bizerte.

Il a exprimé l'intérêt de son pays pour le renforcement de la coopération économique avec la Tunisie et pour l'exploration de nouveaux partenariats dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

De son côté, la Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Est de Bizerte a réaffirmé sa volonté de poursuivre sa stratégie d'ouverture vers de nouveaux marchés, notamment asiatiques, afin de consolider le positionnement de Bizerte comme pôle industriel, maritime, logistique et numérique en développement.