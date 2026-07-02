Madagascar: Art plastique - Dina Rabearivelo en tournée artistique

À travers une exposition itinérante et un live painting, l'artiste malgache Dina Rabearivelo présente en France une vingtaine d'oeuvres qui interrogent la condition humaine.

L'art contemporain malgache poursuit son rayonnement à l'international. Après sa participation à l'exposition collective « Lamba ho any» du Festival MadagasyArt, lancée en mai à Paris, Dina Rabearivelo poursuit son parcours en France avec la cinquième étape de sa tournée artistique. Depuis le 29 juin et jusqu'au 4 juillet, l'artiste présente une vingtaine de ses oeuvres au coeur d'Aix-en-Provence, offrant au public français une réflexion sensible sur la condition humaine à travers les arts visuels.

Intitulée « Un peu plus d'humanité », cette exposition réunit une série d'oeuvres consacrées à l'homme sous toutes ses dimensions. L'artiste explore aussi bien son apparence physique - anatomie, coiffure, habillement ou accessoires - que ses réalités sociales, culturelles, relationnelles, organisationnelles et environnementales. À travers cette sélection, Dina Rabearivelo propose une lecture artistique de la condition humaine tout en partageant le regard d'un créateur malgache sur le monde contemporain.

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Cette cinquième étape de la tournée investit le centre-ville d'Aix-en-Provence, un espace reconnu pour sa vie artistique et culturelle. Une vingtaine d'oeuvres y ont été sélectionnées afin de représenter les arts visuels malgaches auprès du public français.

Au-delà de l'exposition, Dina Rabearivelo réalisera également un live painting, offrant aux visiteurs l'opportunité d'assister en direct à la naissance d'une oeuvre. Cette performance vient enrichir l'expérience artistique en créant un échange immédiat entre le public et l'artiste.