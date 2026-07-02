Madagascar: Mahajanga - Le Salon des acteurs économiques revient en août

La troisième édition du Salon des acteurs économiques de Mahajanga (SAEM), prévue en 2025, est reportée à cette année en raison de la conjoncture politique. C'est un événement économique et commercial organisé par la Chambre de commerce et d'industrie (CCI) de Mahajanga.

Le comité d'organisation, dirigé par le président Mourad Eustratiou, prévoit une édition particulière du 20 au 23 août, devant le siège de la Chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga-Be. C'était le point d'orgue de la conférence de presse qui s'est déroulée à la Chambre de commerce et d'industrie de Mahajanga, la semaine dernière.

Le Salon des acteurs économiques est un carrefour d'opportunités pour investir, partager, innover et développer ensemble. L'objectif est de rencontrer des partenaires et des décideurs. L'événement est une occasion de promouvoir les produits et services, ainsi que de développer le réseau et les affaires.

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« Cette année, la Chambre de commerce et d'industrie choisit des thèmes pour mettre en valeur des secteurs d'activités à fort potentiel de la région Boeny. Pour cette 3e édition, les domaines retenus sont les infrastructures, l'énergie et l'urbanisme. Ces thèmes ont été choisis pour inciter les acteurs publics et privés à mettre en oeuvre une stratégie efficiente en matière d'emplois de qualité, de logements, d'infrastructures et de services de base. Les conférences thématiques seront développées par des panélistes», a déclaré Mourad Eustratiou.

La commune de Mahajanga, ainsi que les représentants des services techniques déconcentrés (STD), dont le service de la topographie, effectueront des présentations sur l'urbanisme.

Des responsables de la Jirama ainsi que des entreprises de production d'énergie seront invités à développer le thème de l'énergie.

« Le partenariat public-privé est important pour le développement économique. L'amélioration de la recherche et du développement est nécessaire pour le bien de la population », a souligné le chef de région, Nasolo Adakalo, lors de son intervention.

La dernière édition remonte à 2024 et était axée sur le thème « Tourisme et transport : piliers du développement durable de la région ». Une centaine d'exposants ont participé à la 2e édition en 2024. Cette année, les organisateurs prévoient un maximum de participants du secteur privé.