Madagascar: Migration interne - Boeny prépare sa stratégie de gestion des flux migratoires

L'atelier de présentation et de validation de l'état des lieux de la migration interne s'est tenu mardi à l'hôtel-restaurant Les Roches Rouges, à la Corniche, à Mahajanga. Il s'est déroulé sur deux jours.

La présentation du cadre légal relatif à la migration a marqué cette rencontre, notamment les dispositions liées aux droits fondamentaux, aux ressources naturelles, à la protection de l'environnement, au droit à un environnement sain et à la migration des travailleurs. Les défis et les objectifs pour les cinq prochaines années y seront définis.

Pour la région de Boeny, le Plan régional de développement (PRD) est chargé de la gestion des migrations internes, et le Dinan'ny Boeny (accord social), qui garantit leur contrôle, est déjà en vigueur.

La région Boeny attire de nombreux migrants en raison de ses baies, de son climat et des grands projets qui y sont menés. Les migrants y exercent principalement comme agriculteurs, éleveurs ou ouvriers agricoles. La plupart viennent du sud du pays. La détérioration des conditions de vie, notamment dans le Sud, pousse de plus en plus de personnes à chercher des sources de revenus dans d'autres régions de Madagascar.

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Six stratégies

Cette situation est liée aux menaces climatiques, telles que les sécheresses prolongées et les cyclones, mais aussi au manque d'infrastructures et aux problèmes d'insécurité.

« La création du comité régional de gestion des migrations internes, l'organisation de séances de partage et d'échanges d'expériences avec d'autres régions, le renforcement de la cohésion sociale ainsi que l'élaboration d'une stratégie régionale figurent parmi les principaux axes de mise en oeuvre du processus de gestion de la migration interne dans la région Boeny », a indiqué Nassif Mahavita, directeur au sein de la région Boeny.

Le projet relève principalement de la responsabilité de l'État, tandis que la GIZ PROMIC assure les aspects techniques. À l'issue de l'atelier, les six stratégies à mettre en oeuvre dans la région de Boeny concernant la migration interne doivent être adaptées à la réalité.

La gestion des migrations internes liées au changement climatique et des autres migrations non régulées au niveau social, économique et politique a été améliorée par la région de Boeny en 2023. La durée du projet s'étale jusqu'en 2027. Il contribue à l'amélioration de la gestion des migrations internes afin de promouvoir la gouvernance et la gestion durable des ressources naturelles, la cohésion sociale et la lutte contre les inégalités et la pauvreté.

L'augmentation des flux migratoires pose de grands défis aux régions d'accueil à l'ouest et au nord du pays, entre autres dans la région de Boeny. La présence des migrants augmente la pression sur les ressources naturelles et entraîne un risque de conflits sociaux.