Congo-Kinshasa: Coupe du monde 2026 - Le pays craque sur le fil contre l'Angleterre, qualifiée en 8es de finale

L'Angleterre a fait céder la République démocratique du Congo (2-1) après avoir longtemps buté sur un grand Lionel Mpasi en 16es de finale, le 1er juillet à Atlanta. Les Léopards ont mené au score pendant plus d'une heure avant d'être punis par un doublé de l'inévitable Harry Kane (75e, 86e) en fin de match. L'Angleterre affrontera le Mexique le 6 juillet prochain en 8es de finale.

Les Léopards étaient tout proches d'un exploit monumental. Mais dans ce Mondial où les grands buteurs font la loi, il fallait bien que Harry Kane démontre à son tour l'étendue de son talent pour sortir l'Angleterre du piège où elle était coincée face à une équipe congolaise remarquable de résistance en 16es de finale.

Brian Cipenga s'est chargé de la première sensation de la journée à Atlanta. Laissé complètement libre à gauche de la surface anglaise, il a profité d'un centre trop puissant de son capitaine Chancel Mbemba pour récupérer le ballon et placer une frappe précise au premier poteau de Pickford (7e, 0-1). D'entrée, les Léopards frappaient un grand coup.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sonnés après ce premier coup reçu sur la tête, les Anglais ont eu bien du mal à rentrer dans leur match et ont lentement perdu leurs nerfs face à la solidarité défensive des Congolais. Agacé, Jude Bellingham s'est rendu coupable d'une grosse faute sur Nathanaël Mbuku et a logiquement écopé d'un carton jaune (19e). Les signes de frustration ont d'ailleurs résumé en grande partie la première période des hommes de Thomas Tuchel, en échec face à un immense Lionel Mpasi.

Sur coup franc, Konsa a presque été chanceux en reprenant sans le vouloir le ballon avec son genou devant le but (28e). Mais la réussite a d'abord été du côté du portier congolais, avant qu'il n'entre dans un état de grâce en réalisant une superbe parade sur la tête plongeante de Bellingham (30e), la première opportunité sérieuse côté anglais. Beaucoup plus dominateurs par la suite, les Three Lions ont vu tous leurs tirs cadrés être repoussés lors du premier acte.

Après un tacle de Tuanzebe pour enlever le ballon à Kane dans la surface, c'est Wan-Bissaka qui s'est ensuite mué en sauveur en repoussant le tir de Rashford sur la ligne de but (35e). Yoane Wissa, déjà en jambes lors du match précédent, est passé à un cheveu d'assommer l'Angleterre en trouvant le poteau sur un centre légèrement dévié devant Pickford (42e).

Proches d'être surpris une seconde fois, les Anglais ont bien essayé de protester pour obtenir un pénalty après une chute de Kane dans la surface mais la VAR a donné raison à la décision initiale de l'arbitre (44e). Et comme les grands gardiens s'illustrent dans les matchs de ce niveau, Mpasi s'est encore démené dans le temps additionnel pour dégoûter les attaquants anglais avec deux parades magistrales. D'abord en repoussant la tête plongeante de Bellingham (45e+2) puis en se couchant sur la reprise de Kane au second poteau (45e+6) pour conclure un premier acte exceptionnel sur sa ligne.

Kane délivre l'Angleterre

Le gardien des Léopards n'a pas levé le pied par la suite, toujours sollicité par des Anglais désespérés de trouver enfin la faille malgré une domination stérile. Mais Bellingham n'a décidément jamais été en réussite face au rempart congolais, qui a repoussé sa nouvelle tentative en claquant le ballon du bout des doigts (53e).

Les Congolais n'ont pas été en reste sur le plan offensif, malgré les vagues anglaises incessantes sur leur but. Mbuku a fait notamment passer un autre frisson devant le but de Pickford avec une frappe puissante déviée par Anderson juste au-dessus de sa transversale (63e).

Mais après avoir tout tenté pendant plus d'une heure, les Lions n'ont pas eu d'autre choix que de s'en remettre au meilleur buteur de leur histoire en Coupe du monde. L'inévitable Harry Kane a pris les choses en main en surgissant devant Mpasi pour débloquer la rencontre d'une tête croisée tout de même déviée du bout des gants (75e, 1-1).

Qui d'autre que lui pour venir arracher la qualification quelques minutes plus tard ? D'un tir limpide à l'entrée de la surface, le capitaine des Three Lions s'est débrouillé pour trouver le chemin de la lucarne et emmener à lui seul la sélection anglaise au prochain tour (86e, 2-1). L'Angleterre sera confrontée au Mexique le 6 juillet prochain en 8es de finale, un défi de taille dans son antre de Mexico.