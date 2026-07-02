Ile Maurice: La CEO Nishta Jooty-Needroo révoquée - «Cette bande sonore est totalement fake»

La CEO du Sugar Investment Trust (SIT), Nishta Jooty-Needroo, a été révoquée de ses fonctions en début de semaine, après la diffusion d'une bande sonore sur les réseaux sociaux.

On y entend une voix attribuée à son époux, Rigg Needroo, président à temps partiel du board of trustees du Sir Seewoosagur Botanic Garden. Dans cet enregistrement, il discuterait avec une personne non identifiée de la possibilité pour le couple de rejoindre le MSM (Mouvement Socialiste Mauricien) afin d'obtenir un ticket électoral pour son épouse aux prochaines élections générales.

Nishta Jooty-Needroo a confirmé avoir officiellement été révoquée sur la base de cette bande sonore. Pour Nishta Jooty-Needroo, l'enregistrement est «totalement fake», parlant d'une «bande manipulée». Elle a déclaré qu'elle consulterait ses avocats pour engager des actions légales et qu'elle fournirait davantage d'explications ultérieurement.

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Elle a également précisé qu'elle était en congé maternité depuis un mois au moment des faits et a exprimé son intention d'engager des poursuites judiciaires. Elle a soulevé une apparente contradiction : «D'un côté, on promeut les femmes, de l'autre, on les écarte du travail pendant leur congé maternité». Nishta Jooty-Needroo avait assumé ses fonctions de CEO du SIT en avril 2025. En septembre 2025, elle avait annoncé lors d'une conférence de presse avoir réussi à restructurer la dette du SIT, estimée à Rs 1,6 milliard, après cinq mois de négociations avec les institutions bancaires.