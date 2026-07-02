Ile Maurice: Maurice parmi les premiers marchés à accueillir les nouveaux salons signature d'Emirates

Emirates a présenté un nouveau concept de salon de nouvelle génération, appelé à être déployé cette année dans plusieurs grandes villes de son réseau mondial. Maurice figure parmi les destinations retenues pour cet investissement, destiné à hisser encore l'expérience proposée aux voyageurs premium.

Ce design, déjà en place à Munich et à Francfort, servira désormais de référence pour l'ensemble des Emirates Lounges dans le monde. L'île devrait en bénéficier avant fin 2026, se plaçant parmi les premiers marchés à recevoir cette expérience repensée.

La démarche traduit la volonté d'Emirates de continuer à investir dans l'hospitalité, le luxe et l'innovation, tout en confirmant la place de Maurice dans le réseau mondial de la compagnie et dans son offre de voyage haut de gamme.

Une esthétique inspirée des cabines les plus récentes

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Le nouveau design transpose au sol l'esthétique des dernières cabines d'Emirates. Architecture et mobilier contemporains, technologies intégrées, restauration inspirée des saveurs locales, conseils d'un barista et d'un mixologue maison, ainsi que des prestations tournées vers le bien-être : l'ensemble est pensé pour les clients qui souhaitent travailler, se restaurer, se détendre ou rester connectés durant leur voyage.

Adel Al Redha, vice-président exécutif et directeur des opérations d'Emirates, explique que cet investissement illustre la volonté de la compagnie d'offrir une expérience fluide à chaque étape du voyage, avec des espaces où les clients peuvent se détendre, dîner et préparer leur voyage en tout confort.

Inspirés par la palette des cabines Emirates et par les salons phares de Dubaï, les nouveaux espaces comptent plus de 50 améliorations de conception, avec des zones distinctes réservées à la détente, au travail, aux échanges et à la restauration. On y retrouve la signature visuelle de la compagnie : éclairage discret intégré, sols en chevrons, touches de marbre et d'or, ainsi que le motif rétroéclairé du Ghaf Tree, arbre national des Émirats arabes unis.

Des espaces pensés pour le travail et la productivité

Les voyageurs qui souhaitent travailler ou rester joignables disposeront de davantage d'espaces privés, complétés par des zones communes conçues à la fois pour les échanges et le travail. Sièges en éco-cuir italien, recharge sans fil et prises électriques à chaque place viennent faciliter la productivité, tandis qu'un mur d'art met à l'honneur artistes locaux et culture émiratie. Des horloges Rolex, signature d'Emirates, ornent les murs et indiquent les fuseaux horaires internationaux.

Une offre culinaire repensée

Les espaces de restauration ont été réorganisés autour de la cuisine en direct, avec une large place laissée aux cuisines internationales, à des spécialités régionales et à un espace « Made In » consacré aux saveurs locales. Des stations préparent des plats à la minute, en complément de buffets renouvelés en continu. Un four à pain dédié proposera pizzas artisanales, flatbreads et manakish, dans un esprit inspiré de Dubaï.

Côté boissons, la sélection de vins, bières, champagnes et spiritueux reste au coeur de l'offre, complétée par un nouveau bar tenu par un mixologue dédié, proposant cocktails, mocktails, cafés de spécialité et thés artisanaux aux inspirations locales.

Une atmosphère pensée pour se ressourcer

L'ambiance des salons s'appuie sur la signature olfactive d'Emirates, mêlant bergamote, agrumes, jasmin et bois, complétée par des plantes et compositions florales locales. Les voyageurs souhaitant se rafraîchir pourront profiter de suites de douche améliorées, avec des finitions inspirées du spa et des produits durables de la marque VOYA.

Des salles de prière séparées pour hommes et femmes offrent un espace serein, avec installations d'ablution et orientation de la Qibla intégrées au design. Pour le repos, la Quiet Zone propose sièges moelleux, éclairage tamisé et accessoires tels que couvertures, masques et bouchons d'oreilles. Des espaces pour réunions privées et pour l'allaitement complètent le dispositif, l'ensemble des salons fonctionnant comme des environnements silencieux.

Un vaste réseau de salons dans le monde

Les Emirates Lounges sont accessibles gratuitement aux clients First Class et Business Class, ainsi qu'aux membres Skywards Platinum et Gold, y compris lorsqu'ils voyagent en Premium Economy ou Economy. Un accès payant reste également proposé.

La compagnie compte aujourd'hui 42 salons dédiés, dont 8 à Dubaï et 34 répartis dans de grands aéroports internationaux, parmi lesquels Auckland, Bangkok, Le Caire, Londres, Munich, Paris, Singapour ou encore Sydney. À l'aéroport international de Dubaï, 8 salons sont installés au sein du Terminal 3, dont 3 réservés aux clients First Class et 5 aux clients Business Class.