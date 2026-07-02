Ile Maurice: Platform Komin Syndikal - Raviver l'élan de la manifestation de 2020

Le 11 juillet 2020 avait marqué un tournant dans l'histoire récente des mobilisations citoyennes. Postconfinement, des milliers de personnes avaient investi les rues de Port-Louis pour dénoncer des décisions gouvernementales, dont certaines lois jugées liberticides et des mesures budgétaires touchant, entre autres, à la pension de vieillesse.

Six ans plus tard, jour pour jour, la Platform Komin Syndikal entend rassembler travailleurs, retraités et citoyens pour demander le retrait de la réforme de la pension de vieillesse annoncée dans le Budget 2026-2027. Sharvin Sunassee, négociateur de la General Workers Federation : «Nous voulons contrer les réformes que le gouvernement souhaite apporter à la pension. Après analyse, nous estimons qu'elles sont injustes pour l'ensemble de la population. Le Means Testing a certes été retiré, mais d'autres dispositions demeurent et entretiennent le flou.»

Le syndicaliste rappelle qu'une personne choisissant de percevoir sa pension dès l'âge de 60 ans toucherait Rs 11 589 par mois à vie. «Il pourra peut-être y avoir quelques ajustements, mais, dans les grandes lignes, il n'y aura pas d'augmentation significative. Nous refusons toute modification de ce droit acquis et demandons le retour du système où chaque citoyen bénéficiait de la pension complète à partir de 60 ans.»

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Il soutient que la pension ne constitue pas une faveur accordée par l'État, mais un droit financé collectivement : «Dès qu'une personne consomme, elle contribue à travers les taxes qui alimentent le Consolidated Fund. La pension est donc financée par l'ensemble de la population».

Au-delà de la pension, la Platform Komin Syndikal entend également dénoncer d'autres dispositions budgétaires, notamment le relèvement des amendes prévues dans le cadre du Public Gathering Act. Le négociateur estime que cette mesure risque de porter atteinte au droit de manifester.

La manifestation débutera à 13 heures devant le centre social de Marie Reine de la Paix avant de rejoindre le Jardin de la Compagnie.