Ile Maurice: Reza Uteem décroche un accord pour le paiement des salaires

Les quelque 350 employés d'Evaco Ltd soufflent un peu : ils vont enfin percevoir leurs salaires d'avril et de juin. Le ministre du Travail, Reza Uteem, a obtenu le déblocage des fonds nécessaires à l'issue de discussions avec les responsables de la State Bank of Mauritius (SBM), à qui Evaco Ltd doit environ Rs 2,4 milliards.

Les fonds nécessaires ont été avancés aux administrateurs de la société, Mushtaq Oosman et John Chung. Cette annonce intervient quelques jours seulement après une nouvelle mobilisation d'une douzaine d'employés après celle du 16 juin devant le site d'Arsenal. Leur appel a finalement été entendu.

Si le paiement des salaires constitue une première victoire pour les employés, tous les regards sont désormais tournés vers les administrateurs, qui devront convaincre les créanciers et élaborer un plan de redressement capable d'assurer l'avenir d'Evaco Ltd et de préserver les centaines d'emplois qui en dépendent.

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Evaco compte plusieurs projets immobiliers déjà en cours de réalisation, dont certains ont bénéficié d'importants investissements étrangers. Une éventuelle liquidation de la société entraînerait non seulement des pertes financières considérables pour ces investisseurs, mais pourrait également porter atteinte à la réputation de Maurice auprès des investisseurs internationaux.

Toute solution de relance devra toutefois obtenir l'adhésion des différents créanciers de l'entreprise, un processus qui pourrait prendre plusieurs semaines, au mieux.