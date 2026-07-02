Ile Maurice: Reza Uteem décroche un accord pour le paiement des salaires

2 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Hansa Nancoo

Les quelque 350 employés d'Evaco Ltd soufflent un peu : ils vont enfin percevoir leurs salaires d'avril et de juin. Le ministre du Travail, Reza Uteem, a obtenu le déblocage des fonds nécessaires à l'issue de discussions avec les responsables de la State Bank of Mauritius (SBM), à qui Evaco Ltd doit environ Rs 2,4 milliards.

Les fonds nécessaires ont été avancés aux administrateurs de la société, Mushtaq Oosman et John Chung. Cette annonce intervient quelques jours seulement après une nouvelle mobilisation d'une douzaine d'employés après celle du 16 juin devant le site d'Arsenal. Leur appel a finalement été entendu.

Si le paiement des salaires constitue une première victoire pour les employés, tous les regards sont désormais tournés vers les administrateurs, qui devront convaincre les créanciers et élaborer un plan de redressement capable d'assurer l'avenir d'Evaco Ltd et de préserver les centaines d'emplois qui en dépendent.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Evaco compte plusieurs projets immobiliers déjà en cours de réalisation, dont certains ont bénéficié d'importants investissements étrangers. Une éventuelle liquidation de la société entraînerait non seulement des pertes financières considérables pour ces investisseurs, mais pourrait également porter atteinte à la réputation de Maurice auprès des investisseurs internationaux.

Toute solution de relance devra toutefois obtenir l'adhésion des différents créanciers de l'entreprise, un processus qui pourrait prendre plusieurs semaines, au mieux.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.