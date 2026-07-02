Ile Maurice: Un nouveau traitement hebdomadaire contre le diabète de type 2

2 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Nishka Mohitram

L'Ozempic, une injection hebdomadaire de sémaglutide déjà utilisée dans plusieurs pays pour traiter le diabète de type 2, est désormais disponible dans le pays. Le laboratoire Novo Nordisk en a fait l'annonce le 1er juillet, lors d'une rencontre avec la presse et des professionnels de la santé à l'hôtel Labourdonnais Waterfront.

Le diabète de type 2 touche environ 22,6 % de la population mauricienne âgée de 20 à 79 ans, selon les chiffres avancés par le laboratoire, citant l'Atlas du diabète de la Fédération internationale du diabète. Près de la moitié des patients resteraient sans contrôle satisfaisant de leur maladie pendant des années, ce qui augmente les risques de complications.

Concrètement, l'Ozempic agit en stimulant la sécrétion d'insuline et en freinant la production de glucagon, tout en réduisant l'appétit. Il se présente sous forme d'injection hebdomadaire, à trois dosages possibles (0,25 mg, 0,5 mg ou 1 mg), et vise non seulement à réguler la glycémie mais aussi à accompagner une perte de poids et à réduire le risque cardiovasculaire chez les patients diabétiques.

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Le laboratoire s'appuie sur les résultats du programme d'essais cliniques SUSTAIN, mené sur plus de 10 000 patients dans le monde, pour justifier ces bénéfices. Ces données, fournies par le fabricant, ne remplacent pas un avis médical individualisé : le traitement reste soumis à prescription et à un suivi par un professionnel de santé.

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