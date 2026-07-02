Burkina Faso: Galian 2026 - Sunu Assurances réaffirme son engagement en faveur d'un journalisme de qualité

Sunu Assurances Burkina Faso a organisé une cérémonie de remise de son prix spécial de la 29e édition des Prix Galian au lauréat, Mahamadi Sebogo, journaliste des Éditions Sidwaya, jeudi 25 juin 2026, à Ouagadougou.

Le journaliste des Éditions Sidwaya, Mahamadi Sebogo, est le lauréat du prix spécial de Sunu Assurances Burkina Faso à la 29e édition des Prix Galian, pour son interview sur l'assurance agricole. Il a officiellement reçu son chèque d'une valeur d'un million F CFA, un trophée, une attestation, deux bons d'une assurance multirisque habitat plus IAC d'une année et une prime annuelle Assurance épargne retraite individuelle, ainsi que des gadgets, jeudi 25 juin 2026 à Ouagadougou.

Pour le Directeur général (DG) de Sunu Assurances Burkina Faso, Jean-François Kambou, cette distinction traduit la volonté de l'entreprise de promouvoir la culture de l'assurance à travers les médias. Il a rappelé que ce prix, institué depuis plus de trois ans, vise à encourager les productions journalistiques portant sur les questions d'assurance et de protection des populations. Jean François Kambou a salué l'évolution positive constatée au niveau de la participation à ce prix spécial, tant au niveau du nombre de candidatures que de la qualité des productions soumises.

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Pour lui, les journalistes jouent un rôle essentiel dans la vulgarisation de la culture de l'assurance et la sensibilisation des populations aux mécanismes de résilience économique. Il a encouragé les professionnels des médias à poursuivre leurs efforts dans le traitement de ces thématiques, tout en insistant sur la nécessité de renforcer la compréhension de l'assurance par le grand public. Le Directeur général adjoint de Sunu Assurances Vie Burkina Faso, Boukary Savadogo, a également salué l'amélioration continue de la qualité des oeuvres en compétition.

Il a félicité le lauréat pour son professionnalisme et la constance de son engagement dans le traitement des questions d'assurance. Quant au Directeur général adjoint de Sunu Assurances IARD Burkina Faso, Djibril Kader Ouédraogo, il a insisté sur l'intérêt de s'appuyer sur les médias pour amener les populations à intégrer l'assurance dans leur vie quotidienne. Au-delà de ce prix spécial, il a félicité le lauréat pour ces différentes distinctions à l'international qui honorent le Burkina Faso.

Une source de motivation supplémentaire

Le président du jury, Victorien Sawadogo, pour sa part, a indiqué que parmi les oeuvres en compétition, celle de Mahamadi Sebogo s'est largement distinguée. Il a précisé qu'elle a obtenu une moyenne d'environ 17/20, contre 14 et 15/20 pour les autres productions. Selon lui, ce résultat traduit la qualité du travail du lauréat, qu'il a félicité pour sa rigueur et sa constance dans le professionnalisme.

Le lauréat, Mahamadi Sebogo, a exprimé sa gratitude à Sunu Assurances Burkina Faso pour cette reconnaissance. Il a indiqué qu'il est particulièrement ému de voir une compagnie burkinabè reconnaitre son travail journalistique sur les questions assurantielles. Pour Mahamadi Sebogo, cette distinction traduit l'engagement de Sunu Assurances en faveur d'un journalisme professionnel, de qualité et au service du développement socioéconomique du Burkina Faso.

Il a remercié la compagnie, qui, au-delà de ce prix spécial décerné à l'occasion des Galian, participe au renforcement des capacités des journalistes burkinabè à travers des sessions de formation qu'elle organise chaque année à leur intention depuis 2022.

« Si j'ai pu remporter des prix à l'international à travers mes productions sur l'assurance, c'est en partie grâce à ces formations de Sunu Assurances », a confié le lauréat. Il a salué l'accompagnement de sa hiérarchie, notamment la direction générale des Éditions Sidwaya qui, selon lui, est à l'écoute de ses collaborateurs. Il a souligné que la performance journalistique repose sur une approche managériale motivante.

« Le travail journalistique est, par essence, une oeuvre collective impliquant toute une chaîne de production, sans laquelle aucun produit fini ne peut être réalisé ni primé », a-t-il reconnu. Cette reconnaissance, a conclu Mahamadi Sebogo, chef de Desk Economie et Finances de Sidwaya, constitue une motivation supplémentaire à poursuivre le traitement des questions économiques et financière, et surtout assurantielle, qui sont d'un intérêt majeur pour les populations, le développement socioéconomique du Burkina Faso.