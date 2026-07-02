Burkina Faso: Centre d'hémodialyse de Dori - 14 générateurs pour soulager les patients

Le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, a constaté l'effectivité du démarrage des activités du centre d'hémodialyse de Dori, le mardi 30 juin 2026.

C'est dans la matinée du mardi 30 juin 2026 que le secrétaire général de la région du Liptako, Auguste Kinda, accompagné des corps constitués et des forces vives, a constaté l'effectivité du démarrage des activités du centre d'hémodialyse de Dori. La délégation a visité les locaux avant d'échanger avec les premiers patients pris en charge et le personnel soignant.

Selon le chef de service du centre d'hémodialyse de Dori, le néphrologue Sebastien Saidou Ouédraogo, le centre compte 14 générateurs de dernière génération dont 12 fonctionnels de manière simultanée et 2 en attente de maintenance pour une prise en charge optimale de plus de 100 patients par semaine.

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En dehors de la prise en charge des patients souffrant de maladies rénales chroniques, a-t-il ajouté, beaucoup d'autres patients seront soulagés des insuffisances rénales aigues pour éviter l'évolution vers le stade terminal. A propos des différentes étapes de prise en charge, Dr Ouédraogo a indiqué que tout débute par les consultations et le diagnostic. « S'il y a des complications et en fonction du stade, la dialyse va être proposée en vue d'épurer les déchets du sang. En temps normal, ce sont les reins qui font ce travail mais lorsqu'ils ne fonctionnent plus, c'est la dialyse qui soulage le malade.

En phase terminale, ce sont des malades qui ont beaucoup de complications telles que le problème de respiration et la pression artérielle très élevée », a expliqué le médecin néphrologue.

Un soulagement pour les patients

Grâce à la dialyse, il a rassuré que les patients seront soulagés et pourront réintégrés la société pour occuper leur poste et être utiles à la nation. Hospitalisée en service de médecine du Centre hospitalier régional (CHR) de Dori depuis plusieurs semaines, Mme Diandé, souffrant d'une insuffisance rénale chronique fait partie des tout premiers patients du centre d'hémodialyse.

Accompagnée de son époux Ousmane Diandé qui a exprimé toute sa gratitude aux plus hautes autorités du Burkina pour la réalisation du centre. Avec une voix emprunte de joie, il a fait savoir que le centre lui permet d'éviter les longs voyages à Ouagadougou pour bénéficier de la dialyse. A l'issue de la visite des locaux, Auguste Kinda a confié que l'ouverture de ce centre d'hémodialyse constitue une avancée majeure pour les populations de la région qui n'ont plus besoin de parcourir de longues distances pour accéder à ce traitement vital.

De son avis, ce centre rapproche les soins spécialisés des populations et contribue à réduire les charges financières et sociales supportées par les malades et leurs familles. « Nous constatons avec satisfaction que les équipements sont fonctionnels, les équipes sont à pied d'oeuvre et les premiers patients bénéficient déjà des services du centre. Cette réalisation traduit la volonté des plus hautes autorités de garantir un accès équitable aux soins de santé sur toute l'étendue du territoire national », s'est-t-il félicité.

Avant ce centre, de nombreux patients étaient obligés de rejoindre Ouagadougou dans des conditions particulièrement difficiles notamment le contexte sécuritaire. De ce fait, il a rappelé que certains patients ont été obligés de s'installer à Ouagadougou pour les raisons de dialyse. S'adressant aux populations du Liptako, M. Kinda a estimé que c'est un mauvais souvenir parce qu'elles disposent désormais d'un centre moderne qui leur permet d'accéder à la dialyse dans leur propre région.