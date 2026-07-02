Burkina Faso: Gayéri - Lourde débâcle terroriste face à la riposte foudroyante des Forces combattantes, un arsenal de guerre saisi

Les Forces combattantes ont infligé un revers cinglant à un groupe armé terroriste qui a tenté, le mardi 30 juin 2026, de s'attaquer au détachement militaire de Gayéri. La contre-offensive immédiate et les opérations de ratissage vigoureuses ont mis les assaillants en déroute, permettant de neutraliser de nombreux terroristes et de mettre la main sur un impressionnant butin de guerre.

Selon des sources sécuritaires, l'attaque désespérée a visé le Bataillon d'intervention rapide (BIR 20) basé dans la ville de Gayéri. La réaction du bataillon ne s'est pas fait attendre : acculés par la puissance de feu des Forces de défense et de sécurité (FDS) et des VDP, les assaillants ont été littéralement balayés. Les opérations de ratissage qui ont suivi ont permis de neutraliser plusieurs dizaines de combattants ennemis en fuite. Preuve de la panique qui s'est emparée des terroristes face à la fureur de la riposte, ces derniers ont abandonné derrière eux la quasi-totalité de leur logistique.

Les Forces combattantes ont ainsi récupéré un véritable trésor de guerre comprenant des motos, des armes lourdes, des munitions et des équipements de télécommunication. On dénombre également des plaques solaires, d'importants lots de produits pharma-ceutiques, du matériel de couchage, des ustensiles de cuisine, des exemplaires de livres saints et divers équipements mécaniques des-tinés à l'entretien de leurs motos.

Les opérations de sécurisation et de nettoyage se poursuivent avec détermination dans toute la zone afin de traquer les derniers fuyards, de consolider le retour absolu au calme et de garantir la sécurité des populations.

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