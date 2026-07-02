Burkina Faso: Prise en charge sanitaires des FDS et VDP - Quatre hôpitaux mobiles remis au ministère de la Guerre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso, a remis le mercredi 1er juillet 2026 à Ouagadougou, quatre hôpitaux mobiles au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique.

L'Armée n'aura plus de difficulté à prendre en charge les Forces de défense et de sécurité (FDS), les Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), ainsi que les populations civiles touchées sur le théâtre des opérations de reconquête du territoire. Ce mercredi 1er juillet 2026, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, représentant le président du Faso a remis quatre hôpitaux mobiles au ministère de la Guerre et de la Défense patriotique, à cet effet.

Chaque hôpital est composé entre autres de deux camions équipés, d'un groupe électrogène, d'un autoclave de stérilisation de 150 litres, de quatre tentes d'une capacité de 10 lits d'hospitalisation, de 40 lits d'hospitalisation pliables et de dix extracteurs d'oxygène portable de 5 litres. Quant aux camions, le premier sert d'exploration comportant deux modules, notamment en imagerie et laboratoire. L'autre camion, qui compose l'hôpital, est un bloc opératoire équipé de dispositif de production et auto-dispensation d'oxygène médical, d'une table opératoire polyvalente, d'un chariot d'anesthésie et autres dispositifs nécessaires à la chirurgie.

Le coordonnateur technique de l'initiative présidentielle pour la santé, le médecin commandant, Daouda Sawadogo, a rassuré que ces équipements sont de qualité exceptionnelle et répondent aux besoins des FDS. « Ces équipements peuvent être déployés en cas d'urgence ou de catastrophes pour porter un secours ou participer à la prise en charge chirurgicale et médicale des différents patients », a-t-il précisé. Daouda Sawadogo a rappelé qu'une première dotation avait été faite et les spécialistes l'ont expérimenté sur le terrain et formulé des recommandations à l'endroit du fabricant.

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utiliser de façon optimale

« Le constructeur a pris en compte ces recommandations pour nous livrer cette fois-ci, un outil qu'on peut manier à l'aise.

Les instruments et tous les équipements à l'intérieur du bloc ont été améliorés », a-t-il rassuré. Quant au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, il a indiqué que ces hôpitaux modernes doivent apporter une amélioration significative dans la prise en charge des combattants sur le champ des opérations. « L'objectif de disposer d'hôpitaux de type mobile est de pouvoir les déployer plus près des théâtres d'opérations pour réduire significativement les délais de prise en charge de nos combattants blessés. Ce qui va leur assurer une plus grande chance de survie », a-t-il laissé entendre.

Au-delà des combattants, a relevé le Premier ministre, ces hôpitaux mobiles sont destinés à la prise en charge de l'ensemble des populations qui sont dans un besoin d'intervention. Il a invité le ministre chargé de la guerre, à faire en sorte que ces hôpitaux mobiles, fruits du labeur du peuple burkinabè, puissent être utilisés de façon optimale et servent le plus longtemps possible les FDS et la population en général.