Burkina Faso: Mois artistique et culturel 2026 - Deux ministres en immersion dans les écoles-pilotes

Le ministre chargé de l'Enseignement de base, Jacques Sosthène Dingara et son collègue chargé de la Culture, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo ont effectué une tournée dans deux établissements de Ouagadougou pour apprécier le déroulement des activités du mois artistique et culturel, mercredi 1er juillet 2026.

Le gouvernement veut faire de l'art et de la culture de véritables leviers d'éducation. C'est pourquoi depuis le 15 juin 2026, le Mois artistique et culturel (MAC) est effectif dans certains établissements de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. En vue de s'assurer de la mise en pratique de cette initiative, le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo et le ministre de l'Enseignement de base, de l'Alphabétisation et de la Promotion des Langues nationales, Jacques Sosthène Dingara ont effectué une tournée de suivi à l'école Gounghin Nord et au complexe scolaire les Petits futés Sainte Marie Faustine à Ouagadougou.

Au cours de cette tournée, ils ont assisté à plusieurs prestations artistiques et culturelles réalisées par les élèves, notamment en cuisine africaine, peinture, teinture et tricotage et maitrise d'instruments de musique traditionnelle. Les membres du gouvernement ont participé également à une séance d'interaction, au cours de laquelle les enseignants ont évalué la connaissance des élèves sur le patrimoine culturel burkinabè.

L'engagement des élèves

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Le ministre chargé de la Culture a rappelé que l'institution du MAC traduit la volonté du gouvernement de former des citoyens patriotes, attachés à leur identité et patrimoine culturel.

Cette initiative, a-t-il expliqué, s'inscrit dans la vision du président du Faso qui prône la transformation de la société burkinabè à travers l'affirmation de la souveraineté nationale et le renforcement des valeurs patriotiques. « Nous voulons désormais des Burkinabè patriotes et authentiquement intègres qui connaissent et valorisent leur patrimoine culturel », a-t-il déclaré. Pour lui, la formation des élèves ne doit pas se limiter aux apprentissages académiques.

Elle doit intégrer également une éducation patriotique ainsi qu'une initiation aux arts et à la culture. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo s'est dit satisfait de l'engagement des élèves. Il a traduit ses félicitations aux encadreurs, aux présidents des conseils d'école et à l'ensemble des acteurs éducatifs. Le ministre chargé de la Culture a émis le voeu de voir cette initiative s'étendre dans toutes les écoles du Burkina Faso, dès l'année prochaine.