Burkina Faso: Vie associative - Coeurs solidaires célèbre ses cinq ans d'existence

L'association Coeurs solidaires a célébré son cinquième anniversaire, le samedi 27 juin 2026, à Ouagadougou. Des kits d'installation ont été remis aux femmes vulnérables et aux femmes déplacées internes pour marquer cet évènement.

L'association Coeurs solidaires a cinq ans. Pour marquer cet évènement, elle a fait une halte le samedi 27 juin 2026, à Ouagadougou pour faire le bilan de ses activités et se projeter pour le futur. Pour la présidente de l'association Coeurs solidaires, Sandrine Tankoano, au cours de ces cinq ans passés, plusieurs activités génératrices de revenus ont été menées au profit de ses membres et des personnes vulnérables, notamment les femmes déplacées internes. Elle a souligné que ces femmes ont été formées en fabrication d'attiéké, en saponification, en fabrication de koko dunda, en tissage.

« Beaucoup d'entre elles se sont perfectionnées pour devenir aujourd'hui des formatrices. Chaque fois que l'association est sollicitée pour assurer une formation, ce sont ces femmes elles-mêmes qui interviennent », s'estelle réjouie. En dépit de ce bilan positif, des défis demeurent, selon Sandrine Tankoano. Elle a noté entre autres, l'accès à des financements élevés et les difficultés d'écoulement des produits.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au directeur général de l'agence nationale de promotion de la finance inclusive (ANPFI), Wango Fidèle Yaméogo, par ailleurs patron de la cérémonie, il a félicité la présidente ainsi qu'à l'ensemble des membres de l'association Coeurs solidaires pour le remarquable travail accompli depuis sa création. Il a salué les progrès réalisés par les bénéficiaires grâce aux formations reçues dans plusieurs domaines. Pour lui, ces résultats sont les fruits des efforts de l'association.

Tout en réaffirmant sa disponibilité à poursuivre la collaboration avec l'association coeurs solidaires, il a encouragé ses membres à poursuivre les initiatives en faveur de la création de revenus pour les bénéficiaires.