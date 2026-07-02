Burkina Faso: Réformes des Nations unies - La vision du pays trouve un écho favorable à New-York

La vision du Burkina Faso sur les réformes nécessaires à engager au sein des Nations unies pour un multilatéralisme véritablement au service des peuples vient d'obtenir l'attention des premiers responsables de cette organisation.

Cette vision qui est portée par les plus hautes autorités et qui prône des réformes courageuses, profondes et réalistes au niveau de l'architecture, du mode de désignation des acteurs et du financement dans le système onusien, a convaincu les premiers responsables de l'ONU qui viennent de désigner notre pays, pour la phase pilote de mise en oeuvre des nouvelles réformes de cette organisation. Sur l'ensemble des 193 Etats membres, le Burkina Faso fait partie des 12 pays dont les visions ont trouvé l'adhésion des premiers responsables de cette organisation, et c'est le résultat de l'engagement de tous les acteurs chargés de défendre les intérêts de notre pays sur la scène internationale.

L'information a été donnée par le Coordonnateur-résident par intérim du système des Nations unies au Burkina Faso, camarade Maurice Azonnankpo, à l'occasion d'un panel organisé ce 1er juillet à Koudougou, en marge de l'atelier de restitution des travaux de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Tout en félicitant le Burkina Faso pour avoir su faire entendre sa vision, le Coordonnateur -résident par intérim du système des Nations unies encourage notre pays à continuer dans cette dynamique avec courage et audace, pour imprimer durablement sa marque dans l'initiative ONU 80 qui vise à réinventer cette organisation.

Avec le camarade ancien ministre des Affaires étran-gères Moussa Nebié, à la modération, le camarade ministre des Affaires étrangères, Karamoko Jean Marie Traoré, a co-animé ce panel, à travers une communication sur le thème : « Quelles réformes pour un multilatéralisme au service des peuples ? ». Pour le chef de la diplomatie burkinabè, le multilatéralisme doit se rééquilibrer et offrir des espaces d'expression à tous les acteurs, afin que certains Etats ne subissent plus le diktat d'autres Etats dits puissants, notamment ceux membres du Conseil de sécurité.

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Il a aussi relevé la nécessité d'un changement de paradigme dans l'architecture ainsi que les outils et mécanismes de financement pour éviter que le désen-gagement d'un Etat membre n'impacte pas la bonne marche de l'organisation ainsi que les actions au profit des populations bénéficiaires des programmes des Nations unies.

Au regard de la pertinence des thématiques abordées et de la qualité des communications, le panel a été suivi avec beaucoup d'intérêt par les participants. Entre contributions, suggestions et questions-réponses, les panélistes et les participants ont eu des échanges fructueux, dans le sens de faire davantage entendre la voix et la vision du Burkina Faso à l'ONU et d'aligner les interventions du système des Nations unies au Burkina Faso sur les priorités nationales.

Recommandation a été faite de tenir ce cadre d'échanges de façon régulière pour rendre les interactions encore plus dynamiques entre acteurs étatiques et onusiens. En attendant, rendez-vous a été pris pour une participation réussie du Burkina Faso et des deux autres pays de la Confédération AES à la 81e session de l'AG des Nations unies en septembre prochain.