Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a animé une conférence de presse sur le décret portant régime des bourses d'études de l'enseignement supérieur et de la recherche, mercredi 1er juillet 2026, à Ouagadougou.

Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation entend jouer son rôle de régulateur en protégeant les étudiants burkinabè de l'intérieur comme de l'extérieur. Et le nouveau régime des bourses d'études de l'enseignement supérieur et de la recherche a été adopté à cet effet, a expliqué le secrétaire général du département en charge de l'enseignement supérieur, Pr Samuel Paré, lors d'une conférence de presse , mercredi 1er juillet 2026, à Ouagadougou.

« Le gouvernement n'a aucune intention d'empêcher les études à l'extérieur. Toutefois, les étudiants qui vont forcer la main à une autorisation défavorable, verront leur diplôme et grade obtenu à l'étranger, invalide au Burkina et ne pourront postuler à aucune offre d'emplois » a-t-il prévenu. Cette nouvelle réforme, selon le secrétaire général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a pour objectif de constituer une base de données fiable des étudiants burkinabè, de lutter contre les dérives académiques.

Elle devrait permettre à l'Etat d'éradiquer les faux diplômes et de cartographier les compétences acquises par la diaspora. Au cours des dernières années, a regretté Pr Samuel Paré, plusieurs Burkinabè ont été victimes de réseaux peu scrupuleux qui les ont orientés vers des établissements non reconnus ou dans des formations sans valeur académique.

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Cette nouvelle réforme va donc permettre également à l'Etat de protéger les étudiants burkinabè partout où ils se trouveront dans le monde. « Nous avons enregistré des situations dramatiques où des étudiants se sont retrouvés isolés dans des environnements non maîtrisés, sans aucun accompagnement institutionnel », a-t-il déploré.

De nouvelles catégories de bourses

Dans certains cas, a ajouté le Pr Samuel Paré, des étudiants ont été exposés à des systèmes d'endoctrinement ou à des contextes susceptibles de porter atteinte à leur sécurité, dignité, intégrité morale et avenir professionnel. « L'Etat ne peut rester indifférent face à ce fléau qui frappe de plein fouet la jeunesse en portant atteinte à la dignité du Burkinabè », a-t-il-dit. En termes d'innovations majeures du décret, il a cité l'introduction de nouvelles catégories de bourses. Il s'agit de la bourse patriotique, la bourse d'inscription, la bourse spécifique d'indigence.

Le nouveau texte apporte en plus une redéfinition et une hiérarchisation des critères d'attribution. Il supprime le critère de revenus des parents de l'étudiant demandeur de la bourse. Comme modalités pratiques de la demande d'autorisation, le secrétaire général du ministère en charge de l'enseignement supérieur a informé de la mise en place d'une plateforme numérique où toutes les demandes d'autorisation seront introduites et traitées entièrement en ligne. Pour ce faire, il a précisé que les pièces exigées et la procédure détaillée seront précisées dans un communiqué officiel. « L'inscription en ligne est gratuite, seul le prix du timbre numérique est exigé », a-t-il rassuré.