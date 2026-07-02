Maroc: L'histoire cachée du pays - L'archéologie, l'ADN et la datation au carbone réécrivent l'histoire du monde antique

analyse

Pendant des décennies, les récits sur la Méditerranée antique se sont concentrés sur les grandes civilisations de la Grèce, de Rome, de la Phénicie et de l'Égypte. L'Afrique du Nord-Ouest n'apparaît que rarement dans ce tableau avant l'arrivée des commerçants phéniciens sur les côtes marocaines, il y a environ 3 000 ans. Mais l'archéologie révèle aujourd'hui une toute autre histoire.

Bien avant que les premiers navires phéniciens (originaires de l'actuel Moyen-Orient) ne sillonnent la Méditerranée occidentale (entre l'Afrique du Nord et l'Europe du Sud d'aujourd'hui), des communautés vivant sur le territoire de l'actuel Maroc pratiquaient l'agriculture et l'élevage. Elles traversaient également le détroit de Gibraltar et participaient à des échanges à longue distance.

Au cours de la dernière décennie, j'ai travaillé sur des projets archéologiques à travers le Maroc. J'ai étudié les origines de l'agriculture, des échanges à longue distance et de l'émergence de sociétés complexes dans cette région. Dans ma dernière étude, j'ai rassemblé des données archéologiques, des datations au radiocarbone et des données génétiques couvrant près de trois millénaires.

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Cette étude révèle qu'entre 3 800 et 500 avant J.-C. - une période marquée par la construction de Stonehenge, l'apogée du Nouvel Empire égyptien et l'essor du commerce maritime phénicien -, l'Afrique du Nord-Ouest n'était pas une frontière marginale. C'était un carrefour reliant les mondes méditerranéen, atlantique et saharien.

Ces découvertes changent notre compréhension du passé de l'Afrique. Pendant trop longtemps, les interprétations de l'histoire du continent ont sous-estimé la complexité et le dynamisme de ses sociétés. En remettant l'Afrique du Nord-Ouest au centre de l'attention, l'archéologie contribue à corriger ce déséquilibre et à révéler une réalité plus riche et plus interconnectée.

Un carrefour entre plusieurs mondes

La géographie explique en partie pourquoi l'Afrique du Nord-Ouest occupait une position aussi stratégique dans la préhistoire méditerranéenne. Le détroit de Gibraltar, qui sépare aujourd'hui le Maroc et l'Espagne, ne mesure qu'environ 14 km de large à son point le plus étroit. Il servait de corridor naturel reliant l'Afrique et l'Europe.

Loin d'être isolées, les communautés du nord du Maroc actuel faisaient partie intégrante de réseaux à longue distance depuis des millénaires. Elles entretenaient des contacts avec la péninsule ibérique et d'autres régions atlantiques, et interagissaient avec les populations sahariennes. Plus tard, elles nouaient des relations avec des commerçants et des colons méditerranéens.

Elles n'étaient pas des participantes passives à ces échanges. Les données archéologiques suggèrent de plus en plus que les communautés locales participaient activement aux réseaux qui reliaient la Méditerranée occidentale.

Les premiers agriculteurs et l'innovation

L'agriculture était présente en Afrique du Nord-Ouest dès au moins 5 400 av. J.-C., au cours du Néolithique, période durant laquelle elle se répandait dans une grande partie de la Méditerranée occidentale.

Vers 3 800 av. J.-C., les communautés de l'actuel Maroc pratiquaient une agriculture et un élevage de plus en plus intensifs. L'Oued Beht en est un exemple frappant. Dans ce vaste village à ciel ouvert, les habitants cultivaient la terre, élevaient du bétail et stockaient leurs excédents alimentaires dans des centaines de grandes fosses souterraines.

Des fouilles récentes révèlent qu'il ne s'agissait pas d'un simple petit village agricole. Couvrant environ dix hectares, Oued Beht figure parmi les plus grands sites agricoles connus de l'Afrique préhistorique. Le site a probablement abrité une population de plus d'un millier de personnes, ce qui témoigne d'un niveau d'organisation rarement observé en Afrique du Nord-Ouest à cette époque.

Ces évolutions ont coïncidé avec des changements environnementaux plus généraux, notamment la transformation progressive du Sahara en désert. La sécheresse pourrait avoir incité les communautés à se tourner davantage vers l'agriculture, le stockage des denrées alimentaires et la sédentarisation afin de s'adapter à un environnement moins prévisible.

Parallèlement, il existe des indices manifestes d'interactions avec la péninsule ibérique, qui comprend aujourd'hui l'Espagne et le Portugal. Des styles communs de poterie peinte, ainsi que des objets en ivoire et en coquille d'oeuf d'autruche, témoignent de contacts réguliers par-delà le détroit de Gibraltar. Ces communautés locales participaient déjà activement à des réseaux d'échanges plus vastes.

Nouvelles influences et continuité locale

Au cours du troisième millénaire avant J.-C., l'Afrique du Nord-Ouest a intégré le vaste phénomène campaniforme, nommé d'après ses gobelets en forme de cloche. Celui-ci doit son nom aux gobelets en forme de cloche qui apparaissent au sein d'un réseau de communautés s'étendant de l'Europe atlantique à la Méditerranée occidentale.

Pendant des décennies, la présence de poteries de type « campaniforme » dans la région a été interprétée comme le signe que les communautés locales se contentaient d'adopter des innovations culturelles venues d'Europe.

Or, au Maroc, des objets de type « campaniforme » coexistent avec des traditions locales distinctives. Cela montre que les communautés locales intégraient de manière sélective de nouveaux éléments dans leurs traditions culturelles.

Il s'agissait clairement d'un processus d'échange, d'adaptation et d'initiative locale.

L'insaisissable âge du bronze

Le deuxième millénaire avant J.-C. reste l'une des périodes les moins bien comprises de la préhistoire de l'Afrique du Nord-Ouest. En Péninsule ibérique, de grands villages fortifiés et des hiérarchies sociales bien définies font leur apparition. Les vestiges archéologiques en Afrique du Nord-Ouest sont plus fragmentaires. Il existe néanmoins des indices précieux.

Les pratiques funéraires, telles que les tombes à ciste construites en pierre, indiquent des changements dans l'organisation sociale. Sur des sites comme Kach Kouch, on trouve des traces de communautés agricoles sédentaires disposant de maisons rondes, d'installations de stockage et pratiquant l'élevage.

On observe également des signes indiquant que les relations à longue distance se sont poursuivies durant cette période. Par exemple, une épée en bronze retrouvée dans le lit d'une rivière du nord du Maroc présente des similitudes frappantes avec celles des Îles Britanniques. Cela suggère l'existence de liens s'étendant bien au-delà de la Méditerranée.

Rencontres avec les Phéniciens

Au début du premier millénaire avant J.-C., des commerçants et des colons phéniciens venus de la Méditerranée orientale - l'actuel Liban - ont commencé à établir des colonies le long de la côte nord-africaine. Traditionnellement, ce phénomène a été interprété comme un processus de colonisation, les populations locales étant considérées comme les destinataires passifs d'une culture plus avancée. Des découvertes archéologiques récentes remettent cette interprétation en question.

Sur des sites tels que Kach Kouch, les communautés locales ont perpétué leurs propres traditions architecturales et leur mode de vie. Elles ont adopté de manière sélective de nouveaux éléments, comme la poterie façonnée au tour et les outils en fer.

Kach Kouch et d'autres sites suggèrent que ces sociétés ont su négocié leurs relations avec les groupes nouvellement arrivés. Elles ont intégré de nouvelles idées dans leurs traditions culturelles existantes selon leurs propres modalités.

L'arrivée des Phéniciens n'a donc pas marqué le début des sociétés complexes au Maroc. Elle a constitué un nouveau chapitre d'une histoire bien plus longue faite d'interaction, d'adaptation et d'échanges.

Ces avancées sont le fruit de décennies de travail mené par des équipes de recherche marocaines et internationales. Il reste encore beaucoup à faire pour les archéologues. De vastes parties de la région sont encore peu explorées et de nouvelles découvertes pourraient transformer encore davantage notre compréhension.

Ce qui est déjà clair, cependant, c'est que la préhistoire de l'Afrique du Nord-Ouest est l'histoire de communautés locales qui ont activement façonné leur propre place dans le monde antique.